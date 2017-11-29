Пинчанин выиграл дело по «Маршу нетунеядцев» 5 29.11.2017, 7:59

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После победы Андрей Вабищевич намерен создать юридический прецедент, чтобы помочь всем участникам массовых акций в Беларуси.

В конце марта во время акций протеста против декрета о «тунеядцах», пинчанин Андрей Вабищевич был задержан у входа в магазин на подступах к площади Ленина, где в столице Полесья проходила акция, сообщает media-polesye.by.

Через несколько часов Андрея отпустили, а через пару дней обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В суде пинчанин смог доказать свою невиновность. А в конце октября выиграл гражданский иск против Пинского ГОВД и Министерства финансов Беларуси. Суд обязал казну Республики Беларусь компенсировать расходы Андрея на услуги адвоката и судебную пошлину.

Однако дело этим не закончилось.

- На решение суда города Пинска и Пинского района, которое было вынесено в мою пользу, прокурор Пинской межрайонной прокуратуры вынес кассационный протест и адресовал его в Брестский областной суд, – рассказывает Андрей Вабищевич. - Прокурор просит отменить судебное решение, а дело направить на новое рассмотрение в Пинск с новым составом суда.

По словам Андрея, в протесте прокурор написал, что в материалах гражданского дела нет ни одного документа государственного органа, который бы подтвердил незаконность действий сотрудников милиции при составлении протокола об административном правонарушении. Поэтому решение суда нельзя считать законным.

- Суд установил, что протокол об административном правонарушении был составлен сотрудником Пинского ГОВД незаконно и его действия являлись неправомерными, что было подтверждено неопровержимыми доказательствами, – утверждает пинчанин.

Кроме того, Андрею Вабищевичу стало известно, что прокуратура вынесла представление Пинскому ГОВД об устранении нарушений законодательства, регламентирующего порядок административного процесса. Таким образом, прокуратура признала, что действия сотрудников милиции были неправомерными:

- Предполагаю, что, подавая протест, прокурор просто хочет, чтобы в Пинске не создавался прецедент. Ведь решения по делам, подобных на моё, по всей Беларуси выносились в пользу правоохранителей. Я направил в суд возражение против прокурорской кассации.

Ситуацию прокомментировал правозащитник Олег Волчек:

- Статья 6 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» гласит:

«1. В своей деятельности прокурор руководствуется Конституцией Республики Беларусь, соответствующими ей актами законодательства и в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет функции, возложенные на него настоящим Законом и иными законодательными актами.

2. Прокурор принимает предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций».

Получается, что прокурор принял меры по пресечению нарушений законодательства в Пинском ГОВД и вынес представление в этот орган. Какие меры приняты по привлечению к ответственности лиц, совершивших эти нарушения, неизвестно. В нашем случае незаконные действия милиции обнаружились, но всё равно опротестовываются решение суда.