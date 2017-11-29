Дэйв Льюис: Мои бабушка и дедушка разговаривали только по-украински 29.11.2017, 8:16

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Тренер национальной сборной Беларуси по хоккею поделился историей своей семьи.

Рулевой национальной сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис рассказал в эфире программы "Спорт-Кадр" на "Беларусь 5" о своих украинских родственниках и объяснил, почему не разговаривает на языке предков.

- Как так вышло, что ваша семья оказалась в Канаде?

- В начале XX века мои бабушка и дедушка эмигрировали из Украины в Канаду. Дедушка даже принимал участие в строительстве железной дороги, которая протянулась через всю страну. Интересно, что ни бабушка, ни дедушка не научились говорить по-английски. Они разговаривали только по-украински. Поэтому когда мои родители оставляли внука на попечение, бабушка подходила и просила сидеть тихо, спокойно, не лопотать на английском языке.

- А сами помните хоть пару фраз на украинском?

- Моя мама очень хорошо говорит как по-украински, так и по-английски. Но когда я был маленьким, она решила, что я должен изучать язык той страны, в которой живу. Так что выбор был сделан в пользу английского. Она никогда не обучала меня своему родному языку. Недавно Андрей Мезин сводил меня в украинский ресторан. Там мы попробовали борщ, и я вспомнил вкус детства.