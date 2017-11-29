Есть механизм, как заставить Путина уйти с Донбасса 29.11.2017, 8:28

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Владимир Путин

Наиболее чувствительной для Кремля будет комбинация из двух методов.

Вывод войск РФ с Донбасса возможен только под давлением самых жестких санкций США против российской так называемой "элиты", а нынешние ограничительные меры не слишком влияют на режим Владимира Путина в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович, комментируя слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что война на Донбассе может продолжаться еще минимум год:

- У американцев всегда был, есть и будет механизм, как заставить Кремль прекратить войну на Донбассе. Это такие санкции против главарей путинской ОПГ, которые остановили бы российскую агрессию.

Если взять плеть, которой постоянно бить по хвосту путинской гидры, то это фактически ничего не даст. Если взять и ударить санкциями по множественным головам этой гидры, тогда это моментально даст эффект.

То, что было введено поэтапно, из ряда мер санкционного режима, начиная с весны 2014 года, я лично не считаю адекватным ответом на угрозу мировому сообществу, которая исходит от путинской России. Вся ситуация была осложнена российским вмешательством в американские выборы и возможным существенным влиянием на ту малую величину, которая помогла избранию Трампа.

Трамп является, безусловно, агентом Кремля в той или иной степени, как он считает сам или как считает Путин, в зависимости от того, как они друг друга видят. Совершенно очевидно, что он явно ведет совершенно другую игру, нежели институциональная государственная машина США. А она, в свою очередь, не очень быстрая (хотя и неотвратимая). Соответственно, я думаю, что вся причина "засора" состоит в том, что более чем 10-летнее поведение Путина в качестве международного гопника происходит от его тестирования западной системы на устойчивость и способность противостоять его преступлениям, начиная с убийства Александра Литвиненко (бывшего офицера ФСБ, – "Апостроф") в центре Лондона. Я думаю, что это событие было первой реальной международной диверсией и террористическим актом, произведенным на территории иностранного государства, члена НАТО, члена Большой семерки, с использованием радиоактивных материалов – и это все на российском государственном уровне осталось абсолютно безнаказанным. Как и продолжают быть безнаказанными все остальные международные преступления, как военные, так и акты международного терроризма со стороны Путина и его ОПГ.

Соответственно, Волкер может иметь свое видение того, что там будет происходить и как долго, потому что у него есть какое-то понимание того, в каком горизонте будут применены существенные санкции против Путина и его ОПГ, то есть против голов гидры.

Совершенно очевидно, что против мафии, завладевшей всем государством и превратившей его в мафию, может быть только серьезная борьба при помощи санкций, которые снесут головы гидре.

А чтобы убить головы путинской гидры, должны быть санкции двойного или тройного направления.

Первое – чтобы помочь так называемой "элите" России избавиться от путинского режима, независимо от того, хотели бы они этого или нет до 2014 года. Я имею в виду, что их желание до того времени не имеет ничего общего с тем, что есть на данный момент. Например, персональные санкции против Ротенбергов, Ковальчуков и Тимченко (санкции против известных российских бизнесменов Юрия Ковальчука, братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко, приближенных к Путину, – "Апостроф") не играют большой роли. А вот если бы персональные санкции вводились против 100 человек из путинского окружения ежемесячно, и за первый год 1200 человек попали бы под персональные санкции, а на конец второго года под персональные санкции попали бы 2400 человек, то эта так называемая "элита", получив 2400 санкционных физических лиц, сегодня вела бы себя по-другому по отношению к путинскому режиму с точки зрения устойчивости сердцевины путинской ОПГ.

Второе – с уже существующим санкционным режимом Россия вошла в долгосрочный период экономического угасания, необратимого процесса, который в среднесрочной перспективе невозможно повернуть вспять. Но эта перспектива может, к сожалению, оборачиваться месяцами и годами агрессии против Украины, в том числе, тысячами и десятками тысяч жертв.

Поэтому постепенное экономическое угасание путинского режима – не лучший способ остановить его агрессию. Против режима могли бы быть введены совершенно другие, гораздо более жесткие экономические и финансовые санкции, включая если не полное, то частичное эмбарго на экспорт энергоносителей из России, гораздо более жесткие ограничения в финансовой сфере и так далее, чтобы экономика страны рухнула гораздо быстрее.

Это, конечно же, поставит под удар весь российский народ. Но, с другой стороны, народ взял на себя ответственность за тот режим, который существует в России. Российский народ по определению берет на себя ответственность точно так же, как и великий немецкий народ брал на себя ответственность за 12 лет гитлеризма.

Я думаю, что комбинация массовых персональных санкций с жесткими экономическими финансовыми санкциями послужила делу уничтожения этого режима гораздо быстрее. Но западные страны до сих пор не были готовы к этому. К сожалению. Посмотрим, что произойдет после 2 февраля 2018 года, когда выйдет тот знаменитый и долгожданный доклад в США. Какие меры будут приняты после этого? Будем надеяться на то, что мои аргументы будут услышаны! Возможно, будет взято и третье направление санкций. То есть персональные – против самого Путина.