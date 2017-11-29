Леонид Судаленко: Самое любимое в моей работе – когда могу помочь конкретному человеку 29.11.2017, 8:30

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюзу РЭП удается выигрывать большинство дел по защите прав рабочих.

Леонид Судаленко, выпускник юрфака Гомельского университета имени Франциска Скорины, работает юристом уже 22 года, из них 18 – правозащитником. Судаленко плотно работает с комитетом по правам человека ООН. Из 240 жалоб, зарегистрированном им в Беларуси, 80 подал Леонид, сообщает «Белсат».

«Самое любимое в моей работе – когда могу помочь конкретному человеку в конкретном деле, лучше всего – в суде первой инстанции», – говорит Судаленко.

За эту деятельность Леонид Судаленко расплачивается постоянными обысками КГБ в своем офисе, дома и даже в домах родственников.

«Они говорят, что что-то надо искать, но в итоге ничего не находят», – говорит Судаленко.