Городок в Германии состоит из 72 тонн алмазов 2 29.11.2017, 8:46

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Главную роль в этой истории сыграл древний метеорит.

На юге Германии есть небольшой городок Нердлинген, многие строения которого состоят из частичек алмазов. Они образовались после мощного удара метеорита, ставшего местом основания будущего города. И хотя местные жители давно привыкли к происхождению Нердлингена, для приезжих и ученых это уникальная история появления единственного подобного города, пишет vokrugsveta.ua.

Внеземное вмешательство

Примерно 15 миллионов лет назад на территорию Нердлингена упал метеорит. Его диаметр составлял километр, а вес, по словам местного геолога Гизела Пегеса, достигал трех миллиардов тонн. При ударе о Землю он выработал энергию, сравнимую со взрывом 250 атомных бомб, аналогичных той, что сбросили на Хиросиму. В результате высокой температуры и сильного давления углерод в местной горной породе трансформировался в частицы алмазов.

На месте удара метеорита образовался 25-километровый кратер. Именно в нем в середине девятого века основали Нердлинген. Строительный материал для зданий, защитных стен и церквей добывали из местной горной породы импактная брекчия. Она образуется при падении метеоритов. Рабочие не подозревали, что используют камень со множеством маленьких алмазов — их почти невозможно увидеть невооруженным глазом.

Хотя Нердлинген основали еще в начале средневековья, истинное происхождение его необычного ландшафта было неизвестно до середины 20-го века. Жители города считали, что город построили в кратере вулкана. Эту теорию преподавали в школах и университетах. В середине 1960-х годов двое американских геологов провели исследования и обнаружили, что основная часть Нердлингена находится в кратере метеорита, а не вулкана. После этого властям пришлось массово переиздать учебники с новой информацией.

Участие в космических программах

Десять лет спустя ученые объявили, что вся древняя часть городских строений суммарно содержит около 72 тонн алмазов. Но несмотря на это, 20-тысячное население города относится к алмазным строениям равнодушно. Для местных это стало чем-то обыденным, хотя им есть чем гордиться. В 1970-х годах в город прибыли ученые и астронавты из NASA. Они изучили строение кратера и местную породу для подготовки к третьей высадке на Луне в рамках программы «Аполлон-14».

Несколько лет спустя в Нердлинген вновь прибыли американские космонавты, но уже из экспедиции «Аполлон-17». За вклад в развитие космонавтики NASA подарило местному музею горную породу, которую привезли с Луны. По данным Би-би-си, в город до сих пор регулярно приезжают сотрудники американского ведомства и Европейского космического агентства для изучения уникального ландшафта.

Туристы и приезжие удивляются, когда стены древних строений Нердлингена начинают ярко мерцать на солнце из-за частичек алмазов. Эти здания хорошо различимы даже ночью. Как отметили специалисты, часть «алмазной» горной породы также можно обнаружить в зданиях в Берлине и Мюнхене. Однако столь высокого содержания, как в Нердлингене, больше нигде не существует.