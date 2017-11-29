Владельцы «самых дешевых» квартир: Думали, останемся без жилья и денег 29.11.2017, 9:29

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Фото: onliner.by

Репортаж из квартала-«самостроя» под Минском.

В январе 2015 года в Ратомке под Минском началось возведение малоэтажного жилого комплекса с удивительно низкой для того времени ценой «квадрата» — от $930. Когда дома были готовы, будущие жильцы получили ключи и приступили к ремонтам, кто-то даже успел справить новоселье, как тут неожиданно госорганы назвали квартал самовольно построенным и едва не отправили 10 домов под снос, пишет onliner.by.

146 семей пережили месяцы тревожного ожидания. После долгих совещаний власти решили сохранить дома. Застройщика оштрафовали, людям позволили спокойно заселяться. Как живет квартал сегодня, когда страсти улеглись? Не жалеют ли о своем выборе распрощавшиеся с Минском новоселы? Мы пообщались с жильцами, а заодно изучили проблемы Ратомки, куда застройщики продолжают активно зазывать минчан.

«Подкупила красивая картинка»

Весной 2015 года квартал в Ратомке от застройщика ООО «Драйрона» возглавлял топ-10 самых дешевых новостроек в пригородах Минска. «Однушку» площадью под 40 метров можно было купить за $36,5 тыс., а «двушку» площадью 55 кв. м — за $51 тыс. Таких цен не было больше нигде. Желающие строиться не придавали особого значения ни близости железной дороги, ни странной схеме финансирования (не «долевка» и не жилищные облигации, а предварительные договоры бронирования и основные договоры купли-продажи после сдачи в эксплуатацию). Застройщик клялся в честности, приводя весомый аргумент: мол, в Ратомке компания строит жилье в том числе для своего руководства и своих сотрудников, а значит, заинтересована сделать все на совесть, чтобы не стыдно было смотреть в глаза соседям. Люди несли деньги.

Валентина — одна из тех, кто заключил договор с «Драйроной» на самом старте строительства, в январе 2015 года.

— Честно говоря, меня подкупила в том числе красивая картинка (в рекламе домики выглядели привлекательно: с декоративным кирпичом и фахверковой расшивкой фасада. — Прим. Onliner.by). Дом обещали сдать буквально через полгода — летом 2015-го, что было важно для нас, поскольку мы снимали квартиру в Минске, — говорит Валентина. — В особенности договоров я не вникала. Казалось, если государство разрешило компании строить жилье, то все под контролем.

Пусть и с отставанием от графика, но дома были построены. Сдача в эксплуатацию почему-то затягивалась. Застройщик тем временем раздал ключи и позволил людям делать ремонты. Внезапно новость: стройка была незаконной…

Прокуратура пояснила: земля выделялась коммерческой структуре для возведения индивидуальных домов (коттеджей), тогда как по факту были построены 10 многоквартирных четырехэтажек. Это не единственное нарушение инвестдоговора. Получая участок без аукциона, застройщик обязался возвести жилье за счет собственных или заемных средств (банковских кредитов), тем не менее проект финансировали будущие жильцы, перечисляя деньги по предварительным договорам, что незаконно (фирма получила таким образом 8 млн деноминированных рублей). Более того, стройка рядом с железной дорогой велась без заключения областного комитета природных ресурсов и санитарно-эпидемиологической службы. Были вопросы у властей и к обещанной, но не созданной социальной инфраструктуре.

— Тогда была паника, особенно у тех, кто сделал ремонты. И люди действительно боялись, что дома снесут и мы останемся без жилья и денег, — вспоминает тревожные месяцы Валентина.

К счастью для будущих жильцов, разговоры о сносе оказались лишь слухами. Стройку узаконили, застройщика оштрафовали (компания искупила вину, передав государству 64 квартиры), заставили возвести шумозащитный экран между домами и «железкой» и заменить окна в некоторых квартирах. Теперь эта мутная история в прошлом.

«Застройщик здесь не живет»

Квартал на улице Речной мог бы стать стильным жилым комплексом (каким и казался на картинках), в реальности же выглядит как агрогородок. Кто-то живет больше года, кто-то заканчивает ремонт. Часть квартир пустуют.

Компанию уже заселившимся экс-минчанам вскоре составят жители Минского района — граждане (в том числе многодетные семьи), состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Именно для них предназначаются 64 квартиры (3 дома из 10), переданные застройщиком государству.

Повстречавшийся нам прораб рассказал, что государству отошли в том числе квартиры, которые строили для себя руководители и простые сотрудники «Драйроны».

— Застройщик здесь не живет, — подтвердила Валентина. — Оно и к лучшему. Им бы тут точно были не рады.

«Проблема шума преувеличена»

Госорганы наотрез отказывались принимать в эксплуатацию дома без шумозащитного экрана между новостройками и железной дорогой. Когда это требование застройщиком было выполнено, санстанция замерила шумы при прохождении товарных поездов и обнаружила превышения предельно допустимых значений. Вопрос уладили заменой окон в некоторых квартирах.

Валентина уверена, что проблема шума в квартале преувеличена:

— Может, мы уже привыкли, но поезда совершенно не мешают. Дело в том, что с нами граничит насыпь с одноколейкой, а железная дорога молодечненского направления находится за ней, в низине. Насыпь сама по себе выступает защитой от шума, грузовые составы по ней ходят редко. В одиннадцать или двенадцать часов ночи идет поезд, а потом — даже не знаю, мы спим и ничего не слышим, хоть наш дом стоит в ряду ближайших к железной дороге.

И все-таки с непривычки близость «железки» дает о себе знать. Гуляя по дворам, мы то и дело слышали резкие свистки электричек, подъезжающих к железнодорожному переезду.

Тротуаров нет, детские сады — в Минске, врачи — в Заславле

Как изменилась жизнь бывших минчан после переезда в Ратомку? В целом все не так грустно, как в Смолевичах или Прилуках. Город совсем близко, транспортное сообщение со столицей налажено хорошо: ходят маршрутки, автобусы, электрички. Если сломалась машина — не пропадешь.

— Я сама езжу на машине, но знаю, что после 23:00 общественным транспортом отсюда не уедешь и из Минска в Ратомку не доберешься, — говорит Валентина. — Отдельная тема — тротуары. Их попросту нет. Даже до автобусной остановки трудно дойти, не выпачкав ботинки. Без резиновых сапог на электричку лучше не ходить. Летом и зимой, когда мороз, еще более-менее, а в остальное время люди месят грязь на обочинах, либо идут прямо по проезжей части. За детей страшно.

— Кроме как у себя во дворе, с коляской нигде и не погуляешь, — подключаются к разговору о состоянии дорог молодые мамы на детской площадке. — Зато наша площадка стала местной достопримечательностью, и сейчас сюда приходят все, кто захочет.

С детскими садами в Ратомке все сложно. На весь поселок один государственный сад. Он переполнен. У вновь прибывших шансов попасть туда никаких. Есть еще частный сад, где детей можно оставлять максимум на четыре часа в день, без питания. Такой вариант обойдется родителям в 420 рублей в месяц, если ребенок посещает сад пять дней в неделю.

У всех машины — все водят детей в минские сады и школы. При желании ребенка можно устроить и в местные школы — их в Ратомке две.

Облегчить жизнь родителям мог бы детский центр в квартале, на который многие и рассчитывали. Застройщик планировал отдать две квартиры на первом этаже одного из домов под группы продленного дня.

— Будете смеяться, но эти помещения заняла сама «Драйрона», сейчас там офис компании, — говорят жильцы.

От еще одного объекта в составе квартала застройщик точно не отказался. По словам прораба, скоро начнется возведение спортивно-оздоровительного центра. В его составе должны появиться кафе, парикмахерская…

В местной поликлинике есть терапевты и педиатры, можно сдать анализ крови, получить больничный. Узких специалистов не хватает. На различные обследования и для прохождения медкомиссий ратомчан направляют в Заславль.

Продовольственную безопасность жителей квартала сполна обеспечивает каменногорский ProStore. Если что-то забыли купить, выручает магазин в 200 метрах.

О проблемах Ратомки переехавшие сюда минчане, конечно же, узнали не вчера. Заключая договор, каждый из них сделал осознанный выбор. Вряд ли кто-то жил иллюзиями, что с переездом полутора сотен семей в поселке вдруг появятся тротуары, новые детские сады, откроются гипермаркет и станция метро.

— Негатив можно найти где угодно. Как бы там ни было, плюсов все равно больше. Как-никак, своя квартира. Совершенно другой формат жилья. Спокойная обстановка, располагающая к отдыху, — оптимистична одна из жительниц квартала. — Можно взять мангал и, не уходя далеко от дома, вместе с соседями пожарить шашлыки на природе. За время этой нервотрепки со сдачей домов мы хорошенько сдружились. Теперь будем вместе решать проблемы в товариществе и налаживать жизнь.

Шум волны? Или автотрассы?

В последнее время Ратомка стала одним из немногих мест в пригороде, где все еще активно строят жилье, в том числе для минчан. Летом этого года компания «А-100 Девелопмент» начала возводить квартал «Пирс» через дорогу от Robinson Club. Здесь архитекторы превзошли даже «Новую Боровую»: стильные домики в балтийском стиле, квартиры с террасами, закрытые для машин дворы, до мелочей продуманное благоустройство. Жилую часть дополнит детский сад (где часть мест должны зарезервировать за жильцами), кроме того, на первых этажах будут мини-магазины, кафе и салоны.

Поликлиники, школы и полноценного супермаркета в «Пирсе» не будет. Неоднозначно и расположение квартала. В рекламе что-то говорится про 1000 шагов до Минского моря, про «шум волны, дополняемый мелодией вековых сосен»… Спустимся на землю: шум будут создавать прежде всего автотрасса P28 и пересвист электричек.

Недалеко от площадки «А-100» УКС Минского района приступил к строительству пятиэтажки с поэтичным названием «Тихая гавань у пирса». Судя по расположению у дороги, «уксовская» гавань едва ли будет тихой. Хотя жители соседних четырехэтажек заверили нас, что давно привыкли и не замечают шума.

Новостройки Ратомки — это неплохой вариант для уставших от города молодых пар без детей. Если есть ребенок — возникают вопросы. Что важно для привыкшей к городскому комфорту семьи, состоящей из трех-четырех человек? Детский сад, школа со всевозможными кружками и секциями, поликлиника — обязательно в шаговой доступности. Супермаркет с хорошим выбором детского питания. Аптека, отделение банка, банкомат, химчистка, парикмахерская, кафе — желательно в одном комплексе. В Минске мест, отвечающих таким запросам, достаточно. В пригороде же с этим все сложно.