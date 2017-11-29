Горди Дуайер о матче с «Югрой»: Это большая победа для нас 29.11.2017, 9:35

Фото: hcdinamo.by

Главный тренер «Динамо-Минск» оценил игру подопечных.

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер на пресс-конференции после поединка с «Югрой» похвалил свою команду за игру в заключительном матче домашней серии, порассуждал о том, что нужно делать, чтобы успешнее играть на выезде и предложил кандидатуру голкипера Юнаса Энрота на Матч звезд КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».

— Это большая победа для нас. «Югра» — мастеровитая команда, которая играет в терпеливый хоккей и может наказать за ошибку в любой момент. В первом периоде мы действовали неплохо, но были моменты, когда теряли шайбу, поэтому не смогли в полной мере показать хоккей, на который способны. Вторая треть удалась куда больше: стали быстрее передвигать шайбу, лучше играть в пас, и, конечно же, реализовали два большинства. Думаю, благодаря этому заполучили лидерство в матче. В третьем периоде сконцентрировались на обороне, немного отдав инициативу сопернику. «Югра» стала создавать моменты у наших ворот, но воспользоваться ими не смогла. Сегодня ребята показали хорошую командную игру.

— Вы на сто процентов довольны домашней серией или есть какие-то нюансы?

— Восемь очков из девяти возможных — хороший результат. Конечно, мы не отказались бы от максимума, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Тем не менее ребята стали лучше взаимодействовать между собой. Ко всему прочему, хоккеисты возвращаются из лазарета, что увеличивает конкуренцию и дает возможность варьировать состав. Мы стали играть гораздо продуктивнее — надеюсь, сохраним победный настрой и на выезде.

— Что мы должны для этого сделать? Все-таки в гостях «Динамо» выступает хуже…

— Надо продолжать искать возможности победить. Во многих выездных матчах мы играли хорошо, были близки к победе, иногда уступали лишь в овертайме. Возможно, нам необходимо сохранять терпение и в то же время создавать больше моментов в атаке. Думаю, в целом команда проделывает хорошую работу, блестяще действует вратарь, но немного не хватает в завершении. В последние недели мы смогли улучшить большинство — это, безусловно, здорово. Теперь надо продолжать фокусироваться на других ключевых аспектах игры.

— Как вы оцените дебют 18-летнего Дерябина в КХЛ?

— Мы ожидали, что он будет нервничать. Все-таки это его первый матч на таком уровне. Дима — молодой хоккеист, первый воспитанник динамовской школы в КХЛ. Это красивая история для клуба! Дерябин провел несколько смен, почувствовал игру. И в целом выглядел неплохо. Приятно видеть, что юный парень получил такую возможность и проявил себя хорошо. Тем более сейчас, когда он готовится к молодежному чемпионату мира. Это здорово еще и для сборной.

— Вы уже проголосовали за Граньяни и Китарова?

— А когда закрывается голосование? Надеюсь, я еще успею! Классно, когда игроки могут представить твою команду на Матче звезд. И «Динамо» повезло, что у него такие болельщики, которые поддерживают парней в едином порыве. Буду держать кулачки за ребят. Надеюсь, они поедут в Астану.

Александр Китаров

— А если бы вы решали, кто поедет, кого отправили бы?

— В первую очередь, конечно, Юнаса Энрота. Он был бы первым в моем бюллетене. Юнас играет великолепно, и каждый раз сохраняет наши шансы на победу. Есть еще несколько достойных хоккеистов. Например, Куинтон Хауден проводит прекрасный сезон. Граньяни находится в лидерах среди защитников по набранным очкам… Кандидатов хватает, — сказал Горди Дуайер.

Фото: khl.ru

После трехматчевой домашней победной серии минское «Динамо» подтянулось к зоне плей-офф на дистанцию 5 очков. А по потерянным баллам «зубры» отстают от московских динамовцев и «Северстали» и вовсе лишь на 2 балла. В 7 последних матчах «зубры» набрали 15 очков из 21-го возможного.

Теперь минское «Динамо» проведет трехматчевое выездное турне против команд Восточной конференции — 2 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 4 декабря в Казани с «Ак Барсом» и 6 декабря в Нижнекамске с «Нефтехимиком».