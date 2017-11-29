Диакон Кураев: Ракета с 19-ю спутниками упала, потому что ее «неправильно окропили» 34 29.11.2017, 9:43

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Архиепископ РПЦ освящал новый спутник без спецодежды.

Неудачный вывод на орбиту российского спутника «Метеор-М», который 28 ноября упал в океан вскоре после запуска с космодрома Восточный, произошел из-за неправильного освящения.

К такому выводу пришел протодиакон Андрей Кураев.

В своем блоге в «Живом Журнале» церковнослужитель объясняет: «Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва освящал новый спутник без спецодежды, обязательной для работы в чистом цехе. Кроме того, отмечает диакон, это уже второй «Союз», освященный духовенством и потерянный».

К слову говоря, в аварии виноват не сам спутник, а разгонный блок. Тем не менее, в интернете сама постановка вопроса известным миссионером вызвала дьявольскую реакцию.

Напомним, старт «Союза-2.1б» состоялся 28 ноября утром в 8.41. Кроме «Метеора», ракета собиралась вывести на орбиту еще 18 космических аппаратов. Спутник «Метеор-М», по плану, должен был отделиться в 9.32 и начать передавать телеметрию, но на связь не вышел. Спутник мог рухнуть в океан в районе Антарктиды.

В своем посте в «ЖЖ» дьякон Андрей Кураев напоминает, что 25 сентября, по заведенной в российской космонавтике традиции Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой в цеху ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» был освящен новый спутник. Обряд был совершен над метеорологическим спутником «Метеор-М». При этом, как отмечает миссионер, согласно догадке не присутствовавшего в помещении человека, участники мероприятия посчитали, что одеяния Владыки сами по себе являются хорошей защитой, а шапочка в его случае была бы неэффективной, поскольку не покрывает бороду. Это уже второй «Союз», освященный епископом Лукианом — и потерянный».

Пользователи Сети отнеслись к внутрицерковной дискуссии с юмором.

«Вы действительно считаете, что хреново собранная ракета может после освящения полететь и долететь?», — прокомментировал сообщение один из пользователей соцсетей.

«Почему она упала? Наверное, ударилась о небесную твердь», — написал другой пользователь под ником nabludatel.

Дискуссию вокруг пользы кропления святой водой высокотехнологичных изделий можно продолжить и в более земной сфере. Автомобиль, хоть и не ракета, в наше время тоже подлежит, с точки зрения многих россиян, обязательному освящению.

«Мы с мужем купили мне новую машину, я хочу ее осветить. Я зашла в ближайшую церковь и мне сказали оставить телефон, мол батюшка перезвонит. Но перезвонил мне мужчина по поручению батюшки и сказал, чтоб я быстрее приезжала. Я спросила сколько по времени процедура займет, он сказал минут 10. А сколько стоить будет? 1000 рублей. Я говорю, что денег совсем не осталось после покупки, поэтому не смогу в ближайшее время. И тогда он сказал, что попробует сделать по дешевле. Я почувствовала себя на рынке, где торгуются. Такое положение нормально? И сколько приблизительно может стоить осветить машину? Крещение стоит от 200-500рублей, так оно и длиться дольше. Может я чего не понимаю? А еще вопрос: можно ли светить в страстную неделю? Я не жадничаю, просто мне показалось что-то не совсем прозрачно в этом вопросе», — пишет на православном форуме Юлия.

Если таковы расценки на кропление автомобиля, можно лишь догадываться, во сколько обходится освятить ракету стоимостью сотни миллионов рублей. Был бы результат.