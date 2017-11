Стала известна сумма, которую Великобритания выплатит за Brexit 29.11.2017, 9:57

Лондон согласовал с Брюсселем размер финансовых обязательств.

Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро. Об этом вечером во вторник, 28 ноября, первой сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в обеих делегациях. Информацию о соглашении подтверждают также источники газет The Guardian, The Financial Times и агентства Reuters (перевод – dw.com).

Как отмечает The Telegraph, это приблизительные расчеты, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. По оценке издания, в итоге Лондон может заплатить Брюсселю 45-55 млрд евро.

По расчетам Еврокомиссии, Соединенное Королевство должно выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы. Как сообщалось ранее, сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, но ни разу не назвала сумму, которую готово заплатить Соединенное Королевство.

Поиск компромиссов до 4 декабря

Финансовые обязательства Великобритании перед ЕС являются одним из ключевых вопросов, без компромисса по которым Евросоюз отказывается переходить ко второй фазе переговоров по Brexit. Кроме того, Брюссель хочет добиться от Лондона ясности в таких вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и обустройство границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией.

4 декабря Мэй должна встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Эта дата называется в Брюсселе в качестве "крайнего срока" для прояснения позиций Лондона по спорным вопросам вокруг Brexit. Ожидается, что формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.