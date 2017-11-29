«Введите налоги на хлеб, воду и усы»: Белорусы ответили Ладутько

«Введите налоги на хлеб, воду и усы»: Белорусы ответили Ладутько19
- 29.11.2017, 9:59
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Директор «Мотовелозавода» рассмешил людей.
Директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько выступил с предложением ввести утилизационный сбор на вело- и мотопродукцию. По его мнению, это создаст условия для развития отечественного производства»
Об этом Ладутько заявил журналистам во вторник. Рацпредложение бывшего мэра Минска, а ныне директора завода-банкрота затмило новость о планах «Мотовелозавода» создать совместное предприятие с российской группой компаний ООО «Веломоторс».
«Тротуарный налог... Такого еще не было» - утратили дар речи некоторые белорусы на форумах.
Вдохновившись предложением Николая Ладутько, народ на дискуссионной площадке talks.by предлагает ввести утильсбор:
- на обувь («а то китайцы-гады имеют наглость продавать в разы дешевле»;
- на презервативы («это не только большие деньги, но и рост населения»);
- на хлеб и на воду;
- на усы;
- на фамилию «Ладутько»;
- на чиновников без мозгов;
- на людей («ишь, как подняться можно, как все помрут»).