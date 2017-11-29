Где наши деньги? 9 29.11.2017, 10:07

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Белорусы часто сравнивают цены на продукты в своей стране и у соседей.

Очевидно, что многие товары намного выгоднее приобретать в соседних странах.

Режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик сейчас находится в Украине и поражена, насколько в соседней стране, несмотря на все трудности, люди живут лучше. Своими впечатлениями Ольга поделилась с сайтом Charter97.org:

- В Беларуси происходит настоящий экономический геноцид. Я сейчас нахожусь в Киеве. Несмотря на то, что в стране идет война, здесь я хожу по магазинам, улицам и могу сказать, что люди значительно лучше одеты, чем в Беларуси, они позволяют себе больше продуктов лучшего качества.

В Киеве много людей отдыхает в кафе в то время, когда у нас они пустуют. Понимаете, несмотря на войну, в стране совсем другая картина! А у нас же я хожу по магазинам и вижу, что к кассам люди идут с пустыми корзинками. Это много о чем говорит.

У нас нет ни бесплатной медицины, ни образования — это все мифы. И улучшения ситуации не предвидеться. Посмотрите, какие цены в стране! Поменяешь 10 долларов и этого ни на что не хватает, а три года назад этого могло хватить на несколько дней. И такая плачевная ситуация у нас везде. А ведь белорусы достойны лучшей жизни!

- Вы сейчас говорите о жизни в Минске. А какая ситуация в регионах?

- По остроте экономического кризиса регионы – это как Минск «в квадрате». Или даже «в кубе». Оттуда постоянно приходят новости о том, что людям платят ничтожные зарплаты. Как, например, водителю БелАЗа за месяц заплатили 4 доллара, а работнице колхоза за 31 рабочий день бухгалтерия нарисовала «ноль» рублей к выдаче. Такие истории просто необходимо печатать в независимых СМИ.

Этот водитель, который, который получил 4 доллара, должен приехать и стать возле Дома правительства с плакатом «Где мои деньги?». Люди должны осознать, что они могут противостоять и добиваться своего.

Что касается этой женщины, которая заработала «ноль», то эта цифра как-раз символизирует сегодняшнюю ситуации отношения властей к белорусам. Мы живем в ГУЛАГе, а работающие люди стали рабами. Белорусская реальность такова, что человеку за месяц работы без выходных могут не заплатить и это будет считаться «нормальным» в центре Европы. В общем, рабовладельческий строй.

Поэтому, я считаю, что нужно смело говорить о том, что мы живем в стране, где зарабатываем «ноль». Нужно выходить с плакатами на Площади и делать все, чтобы скорее сбросить это ярмо! Даже в сталинские времена людям платили. Выходит, что Лукашенко - неосталинист.

- В прошлом году протестным классом стали «тунеядцы». А кто сейчас может стать в авангарде протестов?

- Сегодня в авангарде протестов должны стать люди, которые отработали 20 лет на страну и не могут выжить за свою пенсию. Люди, которые отучились семь лет на доктора и не могут жить за 100 долларов зарплаты, или инженеры, которые не могут найти работу.

У нас страна, в которой началась безработица элиты, потому что не развивается ни одна сфера. Сегодняшний пенсионер, а вчерашний инженер или доктор — это люди, которые должны были стать средним классом в стране. Вот они и должны стать в авангарде.

В то время как поляки на свою пенсию путешествуют по всему миру, белорусы вынуждены заниматься огородами, чтобы вырастить капусту или огурец и что-то съесть зимой.

Все уже дошло то того, что элита нации, люди, которые отработали 25 лет при Лукашенко, пришли молодыми в свою сферу — вышли на заслуженный отдых нищими. А ведь люди отдали стране все. Вот именно они, подчеркиваю, должны выйти и сказать: «Мы отучились, отработали и сейчас - нищие».

Белорусы ждут отставки Лукашенко уже почти два десятилетия. Он должен был уйти после первого срока. Среди 10 миллионов белорусов хватает выдающихся граждан, которые могут его сменить. Найдутся более умные, образованные, интеллектуальные, аристократические духом - выберем! Уверена, когда Лукашенко уйдет, то вся страна будет веселиться и петь от счастья.

Я считаю, что задача белорусов всеми силами донести до Лукашенко, что он нам не нужен. Мы хотим другого президента! Он — слуга, а мы — народ.

- И как этого добиться?

- Молодые пенсионеры и «тунеядцы» должны выйти под Дом правительства и стоять там с 9 утра до 18 вечера и выходить каждый день. Тогда Лукашенко занервничает и начнет делать очередные ошибки. Ведь человек, который неправ и нервничает, начинает ошибаться. Тогда в стране начнутся перемены.

Вот я приехала в Украину – страну, где идет война. А тут свобода, и нужно всем белорусам на эту свободу посмотреть. Я советую всем — приезжайте в Киев и любуйтесь! Тут люди выходили и требовали отставки Януковича, и она произошла - теперь жизнь в стране постепенно налаживается.