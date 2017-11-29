Доля женщины в СССР 2 29.11.2017, 10:16

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Чем обернулись для советской женщины «завоевания Октября»?

«Сейчас во многих блогах и в СМИ модно обсуждать тему гендерного неравенства, авторы которых затрагивают, в основном, нашу с вами современность и недалекое будущее — а между тем, многие вещи в деле неравенства полов имеют свои корни в СССР и являются, фактически, продолжением «славных советских традиций», - написал популярный белорусский блогер Максим Мирович.

«Именно в СССР под соусом «права на труд» женщина стала ОБЯЗАНА работать, причем часто на физически тяжелых и вредных работах (и в посте будет несколько фото-примеров таких работ), плюс фактически закрепилась роль женщины как домработницы, обязанной обслуживать и обстирывать мужа — этот образ всячески пропагандировался как «нормальный и естественный» в многочисленных советских фильмах, книах и прочем масскульте.

Что случилось после революции.

Для начала небольшой исторический экскурс, а потом будут выводы. После революции (точнее, переворота) 1917 года было объявлено об «абсолютном уравнении всех слоев населения в правах», и в том же 1917 году в одном из декретов было объявлено, что отныне мужчины и женщины равны в правах — все, с «темным наследием царизма» покончено! В РСФСР была даже своя «марксистская феминистка» по имени Александра Коллонтай, которая верила в то, что отношения между мужчиной и женщиной испортила частная собственность, но зато сейчас все будет замечательно.

Часть новых законов была на первый взгляд весьма прогрессивной — закон о гражданском браке позволял женщине сохранять девичью фамилию, признавалось право на аборт, был упрощен процесс развода. Однако, как уже можно понять из списка выше, это были в основном такие права, которые не требовали от государства особых усилий и затрат. Вместе с этим, каждая женщина теперь была обязана работать — под страхом уголовной ответственности.

В начале 1930-х и вовсе произошел откат к «традиционалистскому имперству» — женщин снова стали урезать в правах, и по сути были потеряны даже те немногие свободы, что существовали в двадцатые годы. Вообще, кстати, это очень интересный феномен — СССР 1930-х вобрал в себя худшие черты дореволюционной Российской Империи, чего не могли принять и понять большевики "старой школы" — за что практически поголовно были репрессированы.

Доля женщины при Сталине

При Сталине в отношении женщин начали «закручивать гайки» — в 1935 году перестали выпускаться контрацептивы, в 1936 году были запрещены аборты. Еще в том же 1936 году приняли закон, который затруднял процесс развода, а также были фактически запрещены свободные браки. В 1943 году было введено раздельное образование мальчиков и девочек (существовавшее в дореволюционных гимназиях) — считалось, что из мальчиков нужно выращивать «воинов и бойцов тыла», а из девочек — «матерей и воспитательниц».

То есть, фактически женщин снова «загнали в стойло», причем в правовом отношении все было еще похуже, чем при царе — материнство вменялось женщине в качестве «социалистической обязанности», которая к тому же еще была и обязана пахать на каком-нибудь заводе или в конторе. Вся болтовня о «равноправии женщин» заканчивалась только пропагандистскими плакатами — в высшем партийном руководстве женщин практически не было, управляющая номенклатура всех советских лет — это практически сплошь старые деды.

«Право на труд» чаще всего трактовалось так, что женщин теперь можно брать на тяжелые физические работы, считавшиеся ранее прерогативой мужчин — в СССР это подавалось как какое-то «великое достижение социализма». Начни расспрашивать и вникать, в чем именно заключается это достижение и какой от него толк — ответа не будет, «так надо» и все.

Поздний СССР

В шестидесятые годы, в эпоху оттепели женщинам стало немного попроще — с середины 1950-х образование вновь стало смешанным, были разрешены аборты, в 1965-м году процедуру разводов вновь упростили, в 1967 году ввели понятие «алименты», в 1968 году ввели оплачиваемые отпуска по беременности и родам — но декретного отпуска как такового все равно не существовало практически до самого конца СССР — ребенка отбирали в ясли (где дети круглосуточно кричали без матери), а женщину выгоняли на работу.

Вместе с этим, государство постоянно пропагандировало образ "рабочей матери"; с точки зрения советской идеологии идеальный образ советской женщны был таким — заботливая мать, которая к тому же работает на какой-то основной работе, занимается домашними делами, готовит обеды/ужины, стоит в очередях за продуктами, ухаживает за мужем, решает все домашние вопросы, обстирывает всю семью.

А что в итоге?

А в итоге всех этих «эпических фронт и безумных селекций» ничего хорошего не получилось — и это можно очень хорошо увидеть на примере отношения к женщинам в позднем СССР, тезисно набросаю картину:

— Никакого «равенства женщины в государстве» по факту не существовало. То, что женщине разрешали теперь махать кайлом и совковой лопатой на стройках социализма означает лишь некую небольшую вилку выбора в принудительном, неправовом законе о работе — иди работай в контору или копай лопатой, а то посадим.

— Не существовало и никакого «равенства женщины в семье» — женщине отводилась роль домохозяйки, и если до революции она могла заниматься только этим и ничем иным, то в СССР она была обязана еще и где-то пахать на государство. При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе все домашнее хозяйство — мужчине заниматься этим было как бы «неприлично».

— Всю государственную политику в СССР определяли мужчины, женщинам за редким исключением отводились какие-то внутренние, маловажные вопросы, вроде курирования министерства культуры (Фурцева), а так в основном правили деды-долгожители, напоминающие струльдбругов из рассказов Свифта. И то, что это была власть престарелого политбюро, было заметно практически во всех сферах жизни — начиная с конспирологической идеологической накачки и заканчивая отсутствием в продаже средств гигиены.

— Повсеместно процветал бытовой сексизм — при всем декларировании «равенства», женщина считалась в целом глупее мужчины, которую можно в случае чего и поколотить — это называлось «научить уму-разуму». Поговорочки вроде «бьет — значит любит» пользовались в СССР популярностью и считались примером нормальных отношений и в принципе поддерживались и обществом, и масскультом.

В качестве немного эпилога — фотоснимок, сделанный в 1959 году в Москве, французские модели Диора гуляют среди советских женщин:

Такие дела. Как видите, в целом довольно безрадостная картина вырисовывается. При всех рассказах о «равноправии женщин в СССР» можно наглядно увидеть, что в Советском Союзе женщины выглядели хуже, жили намного тяжелее и имели меньше прав, чем в развитых странах».