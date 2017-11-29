Трамп о «ядерных амбициях» КНДР: С этой ситуацией мы справимся 1 29.11.2017, 10:26

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Фото: Reuters

Президент США обсудил с генералом Мэттисом последний запуск КНДР баллистической ракеты.

Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР, но не озвучил их. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, сообщила его пресс-служба.

"Мы позаботимся об этом. У нас с генералом Мэттисом (министр обороны США Джеймс Мэттис. – ред.) был долгий разговор. Это ситуация, с которой мы справимся", – отметил президент.

В этом контексте Трамп напомнил о необходимости увеличения финансирования американской армии.

Новый запуск Северная Корея осуществила утром 29 ноября (по местному времени). Баллистическая ракета пролетела около 1000 километров и упала в Японское море.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил, что ракета поднялась на рекордную для всех испытаний КНДР высоту. Соруководитель организации "Союз обеспокоенных ученых" (занимается проблемами глобальной безопасности) Дэвид Райт отметил, что при определенных условиях подобная ракета может достичь Соединенных Штатов.

Южная Корея в ответ уже провела ракетные учения на границе с КНДР.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

США неоднократно ужесточали санкции против Северной Кореи. Трамп также предупреждал, что США готовы использовать "весь спектр военной силы", чтобы остановить атаку со стороны Северной Кореи.