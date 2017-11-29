Артемом Милевским интересуются клубы из Турции и Греции 29.11.2017, 10:40

Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» может сменить клубную прописку.

Футбольный агент Александр Панков подтвердил, что украинским форвардом брестского "Динамо" Артемом Милевским действительно интересуются в нескольких европейских чемпионатах, пишет football.by.

"Не буду скрывать, у Артема есть несколько предложений. Конкретизировать имена клубов не буду, но это не только "Лудогорец", но и клубы из Турции и Греции. Другой вопрос, что у Милевского действует контракт с "Динамо" (Брест). Команда выполнила задачи на сезон, Артем всем доволен в Бресте, и нам кажется, что он наконец-то нашел свой клуб.

Впрочем, Сейчас мы не хотим особо что-то рассматривать. Сейчас начался отпуск, так что через две недели посмотрим. Для смены команды нужна конкретика со всех сторон и такая ситуация, которая устроит и "Динамо", и Артема", - заявил агент.

Отметим, что 32-летний Милевский пополнил "Динамо" только летом 2017 года. За это время он провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.