Афера века: Покупателей залоговых авто из России становится все больше 1 29.11.2017, 10:54

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Что делать, чтобы не стать жертвой автоперекупов.

Портал ABW.BY продолжает свое расследование по обнаруженным на рынке кредитным автомобилям:

"К нам обратились первые пострадавшие. Сопоставив все факты, мы поняли, что в 2017 году схема продажи залоговых машин получила наибольшее развитие. Сегодня рассмотрим несколько случаев, которым уже дан ход.

После наших публикаций отозвались 22 потерпевших (и продолжают отзываться). Мы провели первые встречи с некоторыми из них. Пока разглашать всю полученную информацию не будем, но истории крайне интересные. В данный момент мы оказываем юридическую помощь, прорабатываем различные варианты, в том числе и с представителями правоохранительных органов. Нам важно помочь белорусам в неприятной и непростой ситуации.

Постепенно становится ясно, что схема работает уже давно, машины пригонялись разными "перекупами", фигурируют разные банки (очень часто - Совкомбанк). Что особенно интересно, нередко сведения о залоге в реестре появлялись уже после приобретения автомобиля конечным покупателем!

Одна машина уже два года ездит без проблем, а владельцу другой позвонили из ГАИ с приглашением на сверку номеров через три месяца после покупки

При этом подозрительные машины все еще есть в продаже. Даже после нашей публикации люди покупали проблемные машины - к нам обращались новые потерпевшие…

С какими проблемами придется столкнуться покупателю такого автомобиля? Изымут ли его? Вопросов больше, чем ответов. Большинство пострадавших только узнали о своем залоге, в ГАИ и суд вызывали лишь некоторых из них. Одна машина уже два года ездит без проблем, а владельцу другой позвонили из ГАИ с приглашением на сверку номеров через три месяца после покупки. Третья машина "невыездная" два с половиной года: владельцы просто бросили ее в Беларуси, купили другую - и переехали в Россию. В четвертом случае российский суд уже постановил изъять автомобиль.

Говорить о том, что все машины изымут, рано, хотя по закону такое возможно. В любом случае нам всем предстоит большая работа, чтобы минимизировать проблемы, с которыми столкнулись белорусы из-за мошеннических схем, ведущих в соседнюю страну.

Истории с продолжением

Для начала расскажем истории, которые уже "закрутились".

Житель Солигорска Алексей купил Renault Kaptur 21 апреля 2017 года и вскоре поставил на учет. Новенький, подкупила цена. О каких-то проблемах покупатель не волновался - продавцы убеждали, что авто снято с белорусского учета и все проверки прошло.

Машина была на белорусских "транзитах", договор купли-продажи заполняли в той самой будке на авторынке "Малиновка" с надписью "Счет-справка. Страхование", рядом с которой мы нашли залоговые автомобили в прошлый раз.

Залог на Renault Kaptur зарегистрирован в реестре 28 марта на все тот же Совкомбанк. В конце сентября позвонили из милиции и в октябре забрали автомобиль на экспертизу. Примерно через 20 дней вернули на ответственное хранение. Оказалось, что машина в розыске со 2 августа, инициатор розыска - Тюменская область.

В сервисной книжке указано, что Renault Kaptur был куплен в автосалоне "Автоград Р" города Тюмени.

"В РОВД сказали, что машина поставлена и снята с учета в один день. Техпаспорт забрали до окончания проверки. Опрашивали человека, на котором был зарегистрирован автомобиль по просьбе "перекупа". Тот говорит, что ничего не знает. Машина якобы покупалась в Москве у незнакомого лица. Мне сказали, что отправили результаты экспертизы в Россию, ждут. По поводу того, изымут машину или нет, сказали, что тут 50 на 50…"

Владимир и Валентина, супружеская пара с большим семейным стажем, купили автомобиль по объявлению в интернете. Новый Hyundai Solaris на белорусских "номерах", на планках которых была надпись "Рольф". Какие, казалось бы, могут быть проблемы? Оформляли 19 июля 2017 года в Ждановичах по счет-справке, выписанной в той самой будке авторынка "Малиновка". Сама машина тоже стояла в Малиновке.

"Продавец рассказал, что привез автовозом несколько новеньких автомобилей. Говорил, что их хорошо раскупают. Оформлена машина была на его невестку - фамилии перекупщика и владельца совпадали"

После нашей статьи автовладельцы проверили машину на предмет залога - оказалось, что залог "Сетелем Банка" зарегистрирован 22 августа 2017 года, то есть на месяц позже!

Судя по уведомлению reestr-zalogov.ru, договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства был составлен 9 августа.

На экспертизу эту машину в РОВД вызвали в октябре, но владельцы пока ее не предоставляли.

"Продавец рассказал, что привез автовозом несколько новеньких автомобилей. Говорил, что их хорошо раскупают. Оформлена машина была на его невестку - фамилии перекупщика и владельца совпадали", - рассказала Валентина.

Просто удивительную историю поведал совсем недавно еще один отозвавшийся пострадавший:

"Несколько лет назад я продал подержанный автомобиль в рассрочку. Деньги не заплатили, но сразу же продали авто "перекупу", а тот - конечному покупателю. По закону и по договору автомобиль находился у меня в залоге. Я подал в суд, в итоге машину нашли и забрали у последнего покупателя. Суды длились долго, но я дело выиграл, машину изъяли, реализовали и большую часть мне выплатили. Конечный покупатель предъявил претензию "перекупу", и он ему вернул деньги. При этом "перекуп" написал на меня заявление в милицию, будто бы я придумал и реализовал эту схему… Слава богу, для меня та история закончилась. Мой покупатель каждый месяц теперь выплачивает по 15-20 рублей. Но большую часть все-таки я получил от обращения о взыскании на авто. А летом 2016 года я сам купил новый Hyundai, которого на момент покупки в реестре залогов не было… А теперь есть. У банка "ПСА Финанс РУС". Прямо сюжет для детектива какой-то".

Российский суд ничем не смутишь?

История Павла имеет самый развернутый сюжет, поэтому мы ее описали особенно подробно.

Летом прошлого года он приобрел в российском комиссионном магазине автомобиль, как выяснилось совсем недавно, находящийся в залоге. Кто-то скажет, что это совсем другое дело, ведь мы изучаем причины появления на белорусском авторынке залоговых автомобилей на белорусских "транзитах". Но и в случае с Павлом итог оказался такой же: залоговый автомобиль без труда получил белорусскую регистрацию. Проблемы начались позже.

"Согласно пункту 2.1 договора автомобиль свободен от прав третьих лиц, и это сняло все сомнения"

"Летом 2016 года я присмотрел себе в России автомобиль. Созвонившись и договорившись с продавцом, коим оказался комиссионный автомагазин, поехал его покупать. С документами все было в порядке, с состоянием авто - тоже. Проверил свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя владельца комиссионки - подозрений ноль. Оформили соответствующий договор комиссии, по которому в качестве продавца выступал гражданин России.

Согласно пункту 2.1 договора автомобиль свободен от прав третьих лиц, и это сняло все сомнения. Далее - снятие с учета в ГИБДД и дорога домой", - рассказал нам Павел.

Не будем вдаваться в тонкости российского законодательства - просто проведем аналогию с законодательством белорусским. Если это договор комиссии, то продавцом должен выступать комиссионер по договору комиссии, денежные средства по договору получает также он. И уже потом комиссионер за вычетом комиссионного вознаграждения передает их непосредственно владельцу автомобиля (комитенту). Здесь же мы видим, что продавец - физическое лицо.

"Оказалось, что я соответчик наряду с гражданином Российской Федерации, на которого эта машина была зарегистрирована. Он приобрел авто, взяв кредит в банке еще в 2013 году, но за все время, то есть до августа 2016 года, когда машину купил я, кредитополучатель за автомобиль не платил. Это был шок, если не сказать больше"

В соответствии с п.2.4 этого договора комиссионер не участвует в денежных расчетах между продавцом и покупателем, но на деле деньги Павел передал именно представителю комиссионного магазина, а самого продавца, гражданина РФ, даже не видел.

"Автомобиль на учет в Республике Беларусь я поставил без проблем, - продолжает свою историю Павел. - При регистрации сказали, что в течение 6 месяцев будет действовать запрет на отчуждение, пока авто проверят по базам в России. Это обычная процедура, об этом мне и так было известно. Осенью 2017 года пришла повестка в суд города Волгограда. Просто повестка. По телефону я узнал, что дело касается приобретенного мною автомобиля, который значится в залоге у банка. Я обратился в суд с письмом, чтобы мне разъяснили, кем я прохожу по делу, и выслали копию искового заявления. Оказалось, что я соответчик наряду с гражданином Российской Федерации, на которого эта машина была зарегистрирована. Он приобрел авто, взяв кредит в банке еще в 2013 году, но за все время, то есть до августа 2016 года, когда машину купил я, кредитополучатель за автомобиль не платил. Это был шок, если не сказать больше. На суде я присутствовать не мог и в итоге просто получил его решение".

Суд решил взыскать с гражданина РФ (продавца) задолженность по кредитному договору, а на заложенное имущество - автомобиль Hyundai, уже находящийся на регистрации в РБ в собственности Павла, - обратить взыскание, то есть изъять.

Редакции не удалось получить копию кредитного договора, который стал основанием произошедших событий, поэтому проанализируем мотивировку самого судебного решения.

Суд установил, что приобретенный Павлом автомобиль является предметом залога, и это факт состоявшийся. Помимо этого, установлено, что сведения о залоговом имуществе содержались в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты, и это тоже факт. Но далее возникают вопросы.

"… нельзя сделать вывод о том, что Павел предпринял все зависящие от него меры по установлению обременений на приобретаемое имущество, в связи с чем основания для признания ответчика добросовестным приобретателем отсутствуют", - говорится в решении суда.

А он должен был предпринимать какие-то меры? Покупал автомобиль Павел в комиссионном магазине, в п. 2.1 заключенного договора указано, что авто свободно от прав третьих лиц, то есть не заложено. Чтобы сделать такое заключение, комиссионный магазин должен был проверить автомобиль по реестру залогов. Но проверил ли фактически? Получается, что нет. А может, и проверил, но жажда наживы взяла вверх, и, выяснив, что автомобиль залоговый, комиссионка просто не захотела терять прибыль от продажи. А тут еще и покупатель, гражданин соседнего государства, подвернулся - чем не вариант.

А вот еще одна выдержка из судебного решения, на которую необходимо обратить внимание: "Таким образом, Павел, приобретая транспортное средство, приобрел и права залогодателя как новый собственник".

Простым человеческим языком: приобретая автомобиль, покупатель взял на себя и долги предыдущего собственника. Опять-таки сложно судить об этой формулировке, не имея на руках самого кредитного договора, но фраза вызывает некоторое недоумение. По логике покупатель должен был как минимум знать, что авто в залоге и что он при заключении договора купли-продажи приобретает и долги по кредиту. Да, такое возможно, но только в случае согласия сторон и самого кредитора. Павел же об этом ничего не знал, кредитор, по всей видимости, тоже.

Автовладелец решил обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но чем это закончится, неизвестно.

От теории к практике

Пока информации крайне мало, мы предлагаем порассуждать о последствиях самого негативного из возможных результатов для последних покупателей: судебное решение по изъятию авто вступило в законную силу. Каковы варианты дальнейших действий по исполнению судебного решения и взысканию залогового имущества?

Интересующие нас сведения содержатся в Приложении №4 Гражданско-процессуального кодекса "Исполнение в Республике Беларусь судами решений иностранных судов и арбитражей (третейских судов), если стороной по делу является гражданин, не являющийся предпринимателем, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица".

Решения учреждений юстиции по гражданским делам признаются и исполняются в силу п.1 ст.54 Конвенции

В соответствии со ст.1 этого документа постановления и решения иностранных судов признаются и исполняются в Республике Беларусь, если это предусмотрено международным договором Республики Беларусь. Вопрос о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается по ходатайству взыскателя Минским городским и областными судами по месту нахождения должника.

Такой международный документ есть - это Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, или так называемая Кишиневская конвенция (по месту ее заключения).

Так, по п.1 Конвенции, если в деле участвуют два ответчика из разных стран-участников, то спор рассматривается по месту нахождения любого из ответчиков по выбору истца.

В соответствии с п.2 ст.41 Конвенции право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные реестры, определяется по законодательству стороны, на территории которой находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства. Решения учреждений юстиции по гражданским делам признаются и исполняются в силу п.1 ст.54 Конвенции.

Теперь нарисуем цепочку. Российский суд обращается в белорусский с ходатайством об исполнении решения. Далее решение рассматривается у нас (предполагаем, что оно признается, выносится определение об этом), определение направляется в районный суд по месту жительства должника, там составляется исполнительный лист, который направляется в отдел принудительного исполнения по месту жительства должника для непосредственного исполнения. В теории все понятно. Но что происходит на практике?

В судебной практике по гражданским и экономическим делам о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, рассмотренной на пленуме Верховного суда Республики Беларусь 23.12.2014, суды Республики Беларусь признавали и исполняли решения российских судов на 67,3%. Подавляющее большинство дел было рассмотрено областными (Минским городским) судами в пределах предусмотренного ч.1-2 ст.158 ГПК РБ двухмесячного срока. Отмечается, что суды, при рассмотрении ходатайств не рассматривали вопрос правильности вынесенного решения иностранного суда. Суды Республики Беларусь проверяли соблюдение иностранными судами требований международных договоров о надлежащем извещении (вызове) ответчика, который во время разбирательства дела иностранным судом находился за пределами иностранного государства.

Резюмируем, что, как это ни прискорбно, механизм обращения взыскания на транспортные средства белорусов, находящиеся в залоге, по решениям российских судов существует. Будет ли этот механизм работать в случае с залоговыми машинами, покажет время.

Пока же большинство историй с залоговыми автомобилями очень многих автовладельцев еще не получили дальнейший ход. Авто не в розыске, из РОВД писем не приходило. Но этим людям тоже не позавидуешь: машина находится в подвешенном состоянии, пугает неопределенность. Некоторые признаются, что теперь не спят ночами и плохо себя чувствуют.

Как такое вообще было возможно? Белорусы платят немалые деньги при регистрации автомобиля в МРО. Почему машина на белорусских "номерах" вдруг оказывается в залоге у российского банка? Почему залоговые российские машины в Беларуси вовсе не единичные случаи? В общем, эту проблему властям определенно нужно начинать решать. И в дальнейшем необходимо на законодательном уровне сделать так, чтобы подобное не повторялось.

Важно!

Редакция ABW.BY ищет пострадавших для оказания юридической и информационной поддержки. Если вы недавно купили свежий или новый автомобиль на рынке, не поленитесь проверить его на сайте Федеральной нотариальной палаты РФ.

Сделать это можно с помощью VIN-кода автомобиля, выбрав раздел поиска "По информации о предмете залога" - "Транспортное средство".

Владельцы KIA и Hyundai калининградской сборки, обратите внимание на то, что ваши автомобили имеют два VIN-номера, которые указаны в свидетельстве о регистрации, - проверять нужно оба.

Также обязательно проверяйте, есть ли залог, по "Истории изменений". Возможно, он уже снят и переживать не стоит.

Если вы ничего не обнаружили - поздравляем, есть все основания считать, что ваш автомобиль "чист".