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Городской совет в Бельске проголосовал за сохранение улицы Тарашкевича

  • 29.11.2017, 10:59
Бронислав Тарашкевич

Окончательное решение примет воевода Подляшья.

Городской совет в Бельске на Подляшье проголосовал за сохранение улицы Бронислава Тарашкевича. "За" проголосовали 12 депутатов, "против" — 1, воздержались 6 человек, информирует "Радыё Свабода".

Польские власти ранее заявляли о планах переименования улицы Тарашкевича. Однако окончательное решение примет воевода Подляшья.

Бронислав Тарашкевич (1892 — 1938) — известный белорусский политический деятель в межвоенной Польше, языковед. Был руководителем 100-тысячной Белорусской крестьянско-рабочей Громады. В 1933 году его выслали в СССР в результате обмена политзаключенными. Белорусские историки обращают их внимание на то, что он — автор знаменитой "Белорусской грамматики", "тарашкевица" сегодня — один из символов независимого белорусского общества. К тому же Бронислав Тарашкевич стал жертвой советского режима.


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