Что изменится в Беларуси с 1 декабря 1 29.11.2017, 11:13

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Несколько «новинок» первого месяца зимы.

В декабре вырастут цены на питание в детских садах и школах и в очередной раз подорожают сигареты. Все изменения декабря — в обзоре tut.by.

Подорожает питание в школах и детских садах

С 1 декабря на 10% увеличат стоимость питания в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и специального образования. Это, по словам Министерства образования, позволит улучшить качество питания, сделать его более полноценным и сбалансированным.

В зависимости от возраста ребенка и времени его пребывания в учреждении образования стоимость питания определена в размере:

- от 45,32 до 85,14 рубля в месяц — в учреждении дошкольного образования (на данный момент — от 41 до 77 рублей в месяц);

- от 1,65 до 5,65 рубля в сутки — в общеобразовательных школах (на данный момент — от 1,5 до 5,14 рубля в сутки).

Начнут штрафовать за летнюю «резину»

Правила дорожного движения требуют, чтобы в течение трeх зимних месяцев транспортное средство было оборудовано зимним комплектом шин. Это правило распространяется на автомобили:

- с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно;

- легковые и грузопассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны;

- автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

За нарушение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин.

Пустят новые поезда

С декабря из Минска в Полоцк можно будет доехать за 3,5 часа: c 10 декабря БелЖД запустит между городами новый поезд. Расписание уже есть на сайте железной дороги: отправляться из Минска поезд будет в 17.28, прибывать в Полоцк — в 21.03. Билет стоит 6 рублей 52 копейки.

Также с 10 декабря начнет ходить новый вечерний поезд из Минска в Брест. Время в пути — 3 часа 15 минут. Отправление из Минска в 19.34, прибытие в Брест — в 22.49. Стоить билет на поезд будет от 9,26 до 18,50 рубля.

Подорожают сигареты

Традиционно с нового месяца в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Сигареты Kent HD White фабрики «Неман» будут стоить с 1 декабря 2,9 рубля, Kent HDi Exclusive Grey — 2,55 рубля, Kent Nanotek Exclusive Grey — 2,65 рубля, Rothmans Demi Click Amber — 1,75 рубля.

Сигареты компании «Табак-инвест» Корона (21 сигарета) и Корона голубая (21 сигарета) с декабря будут стоить 1,08 рубля, Winston Compact Plus Blue — 2,35 рубля, Glamour Super Slims Azure, Glamour Super Slims Amber, Glamour Super Slims Menthol — 2,25 рубля.

«Беларусьторг» с декабря будет продавать Winston XS Purple Impulse — 2,5 рубля.

Всего за 10 месяцев этого года сигареты в Беларуси в среднем подорожали на 8,5%. За 2016 год цены на сигареты поднялись на 13,7%.

Меняется работа нескольких пригородных маршрутов из Минска

В частности, с 1 декабря после обустройства разворотного кольца восстанавливается работа пригородных автобусов по маршрутам № 337 ДС Карастояновой — Областная больница и № 299 ДС Уручье-2 — Областная больница по ранее действовавшим схемам.

Но в то же время зимой отменяются некоторые маршрута автобуса № 279У ул. Брилевская — Атолино с отправлением от ул. Брилевской в 5.15, 6.08, 6.31, 6.51, 7.02 по будним дням, из д. Атолино в 22.24 по выходным.