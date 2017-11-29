Сергей Шнуров о падении ракеты: Видно, мы не домолились где-то

Сергей Шнуров о падении ракеты: Видно, мы не домолились где-то3
- 29.11.2017, 11:23
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Известный российский певец написал стихотворение «Не долетела».
Певец Сергей Шнуров написал стихотворение «Не долетела» по случаю падения российского спутника. Стихотворение было опубликовано на «Эхо Москвы». В нем певец обыгрывает названную протодиаконом Андреем Кураевым причину падения — из-за некачественного «освящения»:
«Видно, мы не домолились где-то
Или в пост поели жирного гуся,
Что не может православная ракета
На орбиту выйти, спутники неся.
Не взлетела. Бездуховность тянет
Нас к земле, подальше от небес,
Зло смеются инопланетяне
Их щекочет не иначе бес.
В небо устремим же свои лица.
К чёрту чертежи иже расчеты,
Нужно тщательнее всем молиться,
Ведь Гагарин тайно был крещёный.
Крестный ход устоим и стояния
Православным миром. Сколько нас!
Масса, скорость, сила, расстояния,
Божьему народу не указ.
Потому что нужно верить в чудо,
А не бредням всяких там ученых.
Донесем же до простого люда,
Что Великий Юра был крещёный!
Гавкает пускай порода пёсья —
Е равно у них ЭМ ЦЭ в квадрате.
Не летал он в космос, а вознёсся
Силой веры и с молитвой, братья».