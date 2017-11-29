Сергей Шнуров о падении ракеты: Видно, мы не домолились где-то 3 29.11.2017, 11:23

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Сергей Шнуров

Известный российский певец написал стихотворение «Не долетела».

Певец Сергей Шнуров написал стихотворение «Не долетела» по случаю падения российского спутника. Стихотворение было опубликовано на «Эхо Москвы». В нем певец обыгрывает названную протодиаконом Андреем Кураевым причину падения — из-за некачественного «освящения»:

«Видно, мы не домолились где-то

Или в пост поели жирного гуся,

Что не может православная ракета

На орбиту выйти, спутники неся.

Не взлетела. Бездуховность тянет

Нас к земле, подальше от небес,

Зло смеются инопланетяне

Их щекочет не иначе бес.

В небо устремим же свои лица.

К чёрту чертежи иже расчеты,

Нужно тщательнее всем молиться,

Ведь Гагарин тайно был крещёный.

Крестный ход устоим и стояния

Православным миром. Сколько нас!

Масса, скорость, сила, расстояния,

Божьему народу не указ.

Потому что нужно верить в чудо,

А не бредням всяких там ученых.

Донесем же до простого люда,

Что Великий Юра был крещёный!

Гавкает пускай порода пёсья —

Е равно у них ЭМ ЦЭ в квадрате.

Не летал он в космос, а вознёсся

Силой веры и с молитвой, братья».