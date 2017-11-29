Дом на миллион: Итальянец продает усадьбу под Минском 1 29.11.2017, 11:37

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Уроженец Милана строил дом для себя, но выставил его на продажу.

Дом-усадьба находится в 22 километрах от Минска, в деревне Тресковщина (Раковское направление). За большим участком — берег реки Ислочь и старая кирпичная мельница. Сейчас, когда нет листвы, она хорошо видна с террасы дома. Строили усадьбу для итальянца по имени Джакомо. Проектом занималась белорусский архитектор-дизайнер Марина Мацель. Она рассказала tut.by, как создавался дом, который сейчас оценили почти в миллион долларов и выставили на продажу.

— Хозяин дома — итальянец, родом из Милана, — рассказала Марина Мацель. — Специфика работы обязывает его бывать в разных странах, в том числе и в нашей. Четыре года назад Джакомо захотел построить в Беларуси дом. Он часто рассказывал о чеховском доме-музее в Москве и говорил, что хотел бы себе домик такого же плана. Мы с мужем Максимом (он со строительным подходом, я — с дизайнерским) нарисовали эскиз проекта.

Джакомо проект понравился, но перед строительством он хотел посоветоваться с другом-архитектором из Милана. Тот внешне одобрил дом, а по планировке внес замечания и правки. Например, вход в санузел разместил через гардеробную, в столовую — через гостиную.

— Мне пришлось защищать свой проект, доказывать эргономику помещений — и мне это удалось. В итоге Джакомо принял тот вариант, который мы ему предложили изначально.

Площадь дома — 300 квадратных метров. Строили его из натуральных материалов: стены из бруса, на кровле — сланцевая черепица, деревянные стеклопакеты.

— Был нюанс с цветом фасада, — с улыбкой вспоминает Марина. — Джакомо все уговаривал меня делать фасад грязно-розовым, как Дом-музей Чехова. Я же настаивала на универсальном сером цвете и белых ставнях — так и порешили.

На первом этаже дома расположились прихожая, гостиная, столовая и кухня.

Межкомнатные двери и все, что касается внутренней столярки, кухня из массива дуба — все было произведено в Беларуси. Идея раскладки древесины фасадов в кухне, правда, была позаимствована у известной итальянской фабрики.

— У Джакомо было пожелание, что все в доме должно быть натуральным. Пол, стены, потолок — деревянные. Единственное, чтобы не было ощущения бани, стены и потолок мы красили в белый цвет. Пол из массива сосны покрыт качественным составом (масло + воск) известного немецкого производителя, чтобы было ощущение немножко обветренного дерева. Пол на кухне и частично в санузлах сделан из сланца. Ткани на шторах, на диванах — все лен, шерсть, хлопок, кашемир или сочетание этих тканей.

На втором этаже дома — три спальни, к каждой из них примыкает санузел. В хозяйской спальне есть камин, гардеробная и балкончик с видом на озеро. В санузле оборудован хамам.

Обстановка в дом покупалась в Италии.

— Специально для этого летала в Милан на выставку, — рассказывает Марина Мацель. — У нас с Джакомо за один день получилось там выбрать буквально все: мебель, светильники, текстиль, постельное белье его любимой марки.

Работая над домом в целом, Марина Мацель не придерживалась какого-то единого стиля.

— Получилось смешать несколько стилистик. Архитектура дома, скорее, ближе к англо-американской классике. Использование натуральных материалов, сочетание потрескавшегося дерева с итальянской мебелью высокого уровня — это сочетание вроде как чересчур полюсных вещей. Хотели создать такой белорусско-европейский домик — и результатом остались довольны.

Дом-усадьба отапливается природным газом. В дополнение к автоматической системе отопления в гостиной имеется открытый камин, а в главной спальне — камин с закрытой топкой. Все влажные помещения имеют принудительную систему вентиляции: четыре санузла, турецкая баня (хамам), топочная, гардеробная при главной спальне и кухня. На участке — скважина, станция водоподготовки (очистки и умягчения воды), а также станция биологической очистки.

Рядом есть гостевой домик, который остался еще от прежних хозяев участка. Его разобрали, почистили, перебрали и сложили заново. Внутри дома есть небольшая спальня, кухня, гостиная — все обставлено мебелью из IKEA.

Продается дом за 970 тысяч долларов в эквиваленте.