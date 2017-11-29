«Сечина как бы нет»: Глава «Роснефти» исчез из дела Улюкаева 5 29.11.2017, 11:59

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Игорь Сечин

Почему на процессе так и не прозвучали показания человека, вручившего Улюкаеву роковую «корзинку»?

Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева, Игоря Сечина, в суде так и не прозвучали. Теперь суд не сможет сослаться на них в приговоре, а защита получит весомый повод обжаловать решение судьи в вышестоящих инстанциях, говорят опрошенные Би-би-си юристы.

Судебное следствие закончено, впереди прения сторон, объявила судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова на заседании во вторник. Показания главы "Роснефти" Игоря Сечина суд слушать не будет.

Руководитель "Роснефти" - ключевой свидетель как обвинения, так и защиты: именно он сообщил в ФСБ, что Улюкаев якобы вымогал у него взятку в октябре 2016 года, именно он участвовал в следственном эксперименте, в результате которого министра задержали.

Сечин еще на стадии досудебного следствия дал показания, на которых строится версия обвинения, будто бы Улюкаев действительно просил руководителя госкомпании о неком денежном вознаграждении.

Сечина вызывали в суд четырежды, но все четыре раза он не приходил, ссылаясь на плотный график. Трижды его допрашивали до суда, но результаты допроса нигде официально не публиковались (тем не менее с ними ознакомилась Русская служба Би-би-си).

Почему показания Сечина не зачитали?

Адвокат Сечина несколько раз говорил, что глава "Роснефти" не против, если на суде просто зачитают его показания следователям. Поскольку на суд он так и не пришел, прокурор Борис Непорожный во вторник попросил зачитать протоколы допросов.

Зачитать их можно, если на это согласны и обвинение, и защита, обратил внимание Непорожный, сославшись на 281 статью уголовно-процессуального кодекса.

"Прошу огласить показания свидетеля Сечина, данные им в ходе предварительного следствия, которые содержатся в томе четвертом, лист дела 28-30 от 15 ноября 2016 года, лист дела 31-38 от 17 января 2017 года, лист дела 39-42 от 31 мая 2017 года в случае согласия сторон", - заявил прокурор Непорожный.

Ходатайство Непорожного подтвердило то, о чем ранее уже сообщала Би-би-си: Сечина допрашивали трижды. Даты допросов, названные прокурором, совпадают с датами, о которых писала Би-би-си, со ссылкой на имеющиеся у нее в распоряжении копии материалов дела. Документы, которые есть у Би-би-си, пронумерованы так же, как листы дела, о которых сказал прокурор.

Однако адвокаты экс-министра выступили против того, чтобы в суде оглашали протоколы допросов Сечина.

Есть условия, при которых суд может зачитать показания свидетеля и без согласия сторон, сказал адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. В 281-й статье УПК сказано, что показания могут быть оглашены и без согласия сторон, но в исключительных случаях: смерть свидетеля, его тяжелая болезнь, отказ явиться в суд (если он иностранный гражданин), а также стихийное бедствие.

"Нету ни одного пункта, который позволял бы огласить показания господина Сечина ввиду того, что он занят и не может явиться", - отметил адвокат Гриднев.

Огласить показания в любом случае можно только если стороны реализовали свое право задать вопросы в течение предварительного следствия, добавил он. "Такой возможностью может быть только очная ставка", - говорит адвокат. Однако очной ставки не было.

Коллеги Гриднева Лариса Каштанова и Дареджан Квеидзе также возразили против оглашения показаний Сечина. "Поддерживаю позицию защитников", - сказал Улюкаев. Суд согласился с доводами защиты и отказался зачитывать показания главы "Роснефти".

Почему адвокаты отказались от оглашения показаний Сечина?

"Пожалуй, впервые в моей практике несмотря на презумпцию невиновности именно защита, а не государственный обвинитель четыре раза просила суд вызвать главного свидетеля обвинения", - заявил в суде адвокат Гриднев.

"Данная настойчивость вызвана тем, что мы не только не опасаемся свидетельских показаний, но уверены, что именно с их помощью мы сможем доказать невиновность нашего подзащитного", - добавил он.

По словам адвоката, для защиты допрос Сечина "является принципиальным", а причины его четырехкратной неявки в суд по повестке ввиду занятости "являются неуважительными".

"Защита основывается не только на законе, но и на здравом смысле. Неявка Сечина в суд является его фактическим отказом от обвинений, выдвинутых в отношении Улюкаева", - считает Гриднев.

Каштанова добавила, что именно поэтому защита отказалась от оглашения письменных показаний Сечина.

"Очевидно, что продолжение направления повесток приведет лишь к затягиванию судебного следствия, причина неявки является уважительной. Считаем необходимым закончить судебное следствия и перейти к прениям сторон", - сказал в свою очередь прокурор Непорожный.

Судья на этот раз согласилась с гособвинителем. Она впервые за все время процесса отказалась удовлетворять ходатайство о вызове Сечина в суд, хотя ранее делала это уже четыре раза. Решение Семенова объяснила тем, что защита "не обеспечила явки свидетеля в суд".

Можно ли рассматривать дело без главного свидетеля?

Гриднев сказал Би-би-си, что в его практике дело рассматривается в суде без оглашенных показаний главного свидетеля и без его допроса впервые.

"Суду придется решать вопрос без этого доказательства. У меня не было случаев, чтобы свидетель, на базе показаний которого строится обвинение, не являлся в суд", - сказал Русской службе Би-би-си адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва.

Случаи, когда в суде не появляются ключевые свидетели, бывают, но чаще всего это дела, где есть возможные провокации, "например, по делам наркосбыта", сказал Би-би-си руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"В последнее время эта технология перешла и на дела по взяткам. Эта практика порочна, она вся незаконна - как провокации, так и отсутствие ключевого свидетеля", - сказал Би-би-си Чиков.

"Наличие или отсутствие свидетеля само по себе не является нарушением, основное - это отсутствие возможности допросить ключевого свидетеля в суде", - подчеркнул правозащитник.

Как это может повлиять на процесс?

В случаях, когда в суде нет показаний ключевого свидетеля, "уголовное дело не прекращается", и "немедленного оправдания подсудимого не следует", сказал Би-би-си правозащитник Сергей Бадамшин. Но ссылаться на показания Сечина на прениях теперь нельзя по закону - их так и не огласили, а сам он не появился в суде, значит это доказательство нельзя считать исследованным, объясняет юрист.

По словам Бадамшина, у защиты в ходе прений сторон появятся закономерные вопросы к обвинениям в адрес Улюкаева, и обвинению на них отвечать будет сложно.

Он не исключил, что прокуроры будут ссылаться на показания главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова - он тоже был заявителем, заявление в ФСБ на Улюкаева они написали с Сечиным вместе. Феоктистов выступил в суде, но показания давал за закрытыми дверями.

"При этом если господин Ф. ссылается на показания С. то суд обязан проверить и данные господином С. показания", - объяснил Бадамшин.

Адвокат Генри Резник отметил, что теперь суд не вправе оперировать доказательствами в виде слов Сечина, поскольку протоколы его допроса не оглашались, а сам он в суд не явился. "Сечина как бы нет сейчас в доказательной базе, - отметил он. - Суд вынесет приговор на основе тех доказательств, которые были озвучены".

По словам Чикова, защита сможет продолжать указывать на отсутствие ключевого свидетеля и возможность его допросить, и на этом строить свою линию защиты. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, у защиты будет повод обжаловать приговор в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека, указывает правозащитник.