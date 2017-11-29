15 человек обратились в белорусское посольство в Индонезии из-за извержения вулкана 1 29.11.2017, 12:10

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Фото: Reuters

Вулкан Агунг продолжает выбрасывать вулканический пепел.

В связи с извержением вулкана на острове Бали за помощью в диппредставительство Беларуси в Индонезии обратились полтора десятка человек, передает «Радыё Свабода».

13 граждан хотели получить консультацию относительно общей ситуации на Бали, еще двум понадобилась помощь, чтобы поменять обратные билеты и согласовать маршрут возвращения.

27 ноября в связи с повышением активности вулкана Агунг местные власти объявили максимальный уровень опасности и начали эвакуацию местного населения и туристов. К утру 30 ноября были отменены все рейсы из аэропорта Нгурах-Рай.

На сайте посольства Беларуси в Индонезии отмечается, что Агунг продолжает выбрасывать вулканический пепел, прямую угрозу представляет зона в радиусе 10 километров.

Белорусским туристам рекомендовано оставаться в отелях, где можно получить всю оперативную информацию.