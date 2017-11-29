Видеофакт: ЦАХАЛ испытал систему морской «Железный купол» 4 29.11.2017, 12:19

4,773

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Новейшая система ПРО без проблем перехаватила ракету «Град».

ЦАХАЛ провел испытания системы ПРО "Железный купол" морского базирования. В ходе тестирования, проведенного в понедельник, 27 ноября, в открытом море, установка успешно перехватила ракету "Град" с дальностью полета до 40 км – аналогичную той, что запускают боевики из сектора Газы, пишут vesty.co.il.

По словам офицеров израильских ВВС и ВМС, "Железный купол" эффективно реагировал как на одиночные, так и залповые ракетные запуски. По итогам испытаний система была признана пригодной для выполнения оперативных задач.

В армии поясняют, что задача батарей "Железного купола" морского базирования состоит прежде всего в защите нефтегазовых платформ, расположенных вблизи побережья Газы. Во время операции "Нерушимая скала" боевики ХАМАСа пытались обстреливать эти объекты.

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

В ЦАХАЛе также напомнили, что работы над "морским куполом" начались как раз после этой операции, а первые успешные испытания были проведены в феврале 2016 года.

"Железный купол" морского базирования монтируется на многоцелевых корветах типа "Саар-5". Работает в связке с системой морской локации "Адир". Для обслуживания батарей морского базирования в ЦАХАЛе создано специальное подразделение.

"Железный купол" наземного базирования. Фото: ЕРА

"Железный купол" ("Кипат-барзель", Iron Dome) - система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией РАФАЭЛ.

Первая батарея наземного базирования встала на боевое дежурство в марте 2011 года.