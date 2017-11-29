Под Витебском священник два года борется за костел, основанный еще Жигимонтом II Августом 2 29.11.2017, 12:26

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Костел Святой Троицы в Островно официально хотят превратить в «руины».

Священник из агрогородка Островно Бешенковичского района два года переписывается с Министерством культуры, чтобы убедить, что на существующее здание храма нельзя вешать табличку «руины бывшего костела», пишут «Витебские Вести».

На территории Бешенковичского района расположено 47 памятников историко-культурного наследия, которые занесены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, и православный храм Святой Живоначальной Троицы в Островно один из них.

Согласно статьи 104 Кодекса Республики Беларусь о культуре на всех таких объектах должны быть установлены охранные доски с информацией об их принадлежности к историко-культурному наследию, название и датировка недвижимости, – отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Апанасёнок.

На месте церкви Святой Живоначальной Троицы в Островно действительно изначально был костел, основателем которого исследователи называют короля Жигимонта II Августа. Он приказал возвести его в честь разгрома войсками Великого княжества Литовского армии Московского государства под Чашниками и Оршей во время Ливонской войны в 1564 году.

В ходе дальнейших войн здание сильно пострадало, некоторые говорят, что оно было разрушено до основания. Но по приказу витебского воеводы Михаила Патея костел был восстановлен на прежнем фундаменте. Около 1620 года Александр Сапега, воевода Мстиславльский, построил при костеле монастырь и пригласил монахов доминиканского ордена.

После восстания 1863–1864 годов святыня была отдана православной церкви и снова перестроена. Храм «повернули» на 180 градусов: алтарь перенесли на восток, появилась башня звонницы и типичные для этого стиля «луковицы».

Во времена Советского Союза церковь не действовала, пустующее здание начало разрушаться. Лишь в 2006 году здесь возобновились службы. Настоятель Андрей Дорощенко пытается восстанавливать святыню своими силами, однако их явно недостаточно. И хоть работы еще много, это явно не руины.

Сегодня это храм Святой Живоначальной Троицы, построенный на руинах бывшего костела. Именно так я и предлагаю написать на охранной доске, – сказал священник.

– В связи с тем, что это историко-культурная ценность всего Бешенковичского района, прошу помощи райисполкома и райсовета в восстановлении этого храма.

Совместными усилиями церкви и власти предстоит привести в порядок и другие объекты историко-культурного наследия района. Самое главное, что есть понимание важности данного вопроса.