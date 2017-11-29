Искусственный интеллект Google научился подглядывать за подглядывающими

Искусственный интеллект Google научился подглядывать за подглядывающими3
- 29.11.2017, 12:36
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Теперь можно будет быстро узнать, кто еще видит экран вашего смартфона в общественном транспорте.
Инженеры Google разработали программное обеспечение для смартфонов, которое позволяет определить, не пытается ли кто-нибудь подсмотреть, что происходит на экране мобильника. ПО пока не планируется к релизу, исследователи изучают его эффективность и возможности, пишет onliner.by.
Чтобы зафиксировать подглядывающего, программа использует фронтальную камеру и алгоритмы, определяющие наличие в кадре лиц и глаз. Разработчики опубликовали видео, которое демонстрирует работу приложения.
Отмечается, что программа работает в разных условиях освещенности, время срабатывания составляет около 2 миллисекунд.