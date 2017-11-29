Коктейль «Дюшес»: Опубликован дневник Родченкова о подмене допинг-проб россиян в Сочи 7 29.11.2017, 12:50

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Григорий Родченков

Ученый признался, что сам попробовал напиток, прежде чем его стали включать в рацион олимпийцев.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному олимпийскому комитету личный дневник, в котором он подробно описывал ход подготовки к масштабной манипуляции с допинг-пробами участников зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Фрагменты рукописного дневника публикует The New York Times (перевод – gordonua.com).

Так, 13 января 2014 года, судя по записям Родченкова, был окончательно готов рецепт коктейля из трех анаболических стероидов и вермута, который его создатели называли "Дюшес". Ученый признался, что сам попробовал напиток, прежде чем его стали включать в рацион олимпийцев.

Все оставшиеся до Олимпиады дни химики, фармацевты и спортивные чиновники разрабатывали план подмены проб в сочинской лаборатории.

29 января 2014 года Родченков написал эмоциональное сообщение в дневнике. Двух российских биатлонистов отстранили от Игр за употребление запрещенных препаратов, а план транспортировки из Москвы нескольких сотен емкостей с мочой, которую спортсмены собирали на протяжении нескольких месяцев для подмены допинг-проб, был на грани срыва.

"Нет никакого четкого понимания плана, это просто кошмар. Мутко (в 2014 году – министр спорта России Виталий Мутко. – "ГОРДОН") очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос", – писал глава лаборатории.

1 февраля 2014 года образцы чистой мочи были доставлены в Сочи, однако они не были отсортированы ни по фамилиям атлетов, ни по видам спорта, что вновь привело Родченкова в отчаяние.

3 февраля, за четыре дня до начала Олимпиады, Родченков встретился с Мутко. Был определен окончательный перечень спортсменов, чьи анализы подлежали подмене. Министр, судя по записям ученого, распорядился открыть в Сочи после Олимпиады секретный центр по экспериментам в области спортивной фармакологии.

Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Ежедневно пробы атлетов похищались из олимпийской допинг-станции и заменялись чистыми пробами.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Его объявили в международный розыск.

По данным The New York Times, МОК признал дневник Родченкова аутентичным. Следов подмены записей и дат не обнаружено.

В октябре 2017 года МОК сообщил, что все 254 пробы мочи, взятые у российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, были перепроверены. Комиссия во главе с Денисом Освальдом уже аннулировала результаты 19 россиян. Всего Россия лишилась 11 наград и сейчас занимает третье место в медальном зачете (на момент завершения Олимпиады в Сочи РФ была первой).

Из-за допингового скандала участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года остается под вопросом. МОК объявит свое решение 5 декабря.