Что скрывается за «дружбой» режимов Лукашенко и Мадуро 9 29.11.2017, 12:58

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В деле замешаны нефть, оружие и много долгов.

Во время встречи с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом Александр Лукашенко анонсировал углубление сотрудничества с этой латиноамериканской страной и «новую страницу» в двусторонних отношениях.

Однако никакой конкретики по поводу сферы сотрудничества и новых совместных планов белорусская сторона сегодня не озвучила. Что может скрываться за загадочной риторикой Лукашенко, разбирает «Белсат».

Анамнез дружбы

Первое соглашение между официальным Минском и Каракасом было подписано еще двадцать лет назад, однако белорусское посольство появилось там только в 2007-м, после встречи Лукашенко с тогдашним венесуэльским лидером Уго Чавесом. Отношения с Чавесом сложились теплые: благодаря «другу Уго» товарооборот всего за два года пережил резкий рост – вместо прежних 6 млн долларов белорусские поставки составили 173, 1 млн.

Торговали техникой производства МАЗ: тракторами, грузовиками, самосвалами и запчастями к ним. В Венесуэлу шли белорусские калийные удобрения, сухое молоко, а белорусы ехали работать на совместные предприятия – сборочный цех СП «МАЗВен», «VeneMinsk Tractores» и «Maquinarias Barinas». Кроме того, государственная компания «Белзарубежстрой» занялась строительством жилых домов в Каракасе.

В состав специальной белорусско-венесуэльской комиссии вошел давний соратник Лукашенко Виктор Шейман, который в середине двухтысячных возглавлял Совет безопасности. Вероятно, именно он отвечал за самые «деликатные» аспекты торговли.

Виктор Шейман и Уго Чавес

Фото: Reuters

Не только МАЗы

В 2006 году США официально прекратили поставки любого оружия в Венесуэлу, озабоченные коммунистической риторикой Уго Чавеса. Объединенные близкой идеологией, Лукашенко и Чавес периодически оговариваются в публичном пространстве об опасности «американского империализма».

В декабре 2007-го Лукашенко летит в Каракас, где стороны подписывают соглашение о создании в Венесуэле единой системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Беларусь направляет туда своих военных советников. Но это не все.

Мировые СМИ с трудом получают сведения о деталях торговли оружием, о которых молчат высокопоставленные лица.

В 2008 году испанское издание «El Pais» публикует документы (переписку) с компьютера Рауля Рейеса – одного из лидеров группировки колумбийских марксистских повстанцев, который был убит годом ранее в ходе рейда колумбийских солдат в Эквадоре.

«Ангел» обсудил с белорусскими властями возможность поставок оружия…; Наш белорусский друг продолжает работу над путями решения проблемы через поставки на черном рынке <…; Делегация от первого прибудет в Каракас 17 февраля <…; «Ангел» попросил, чтобы мы были там и договорились с делегацией лично», – писал некто Иван Маркес Раулю Рейесу.

По информации «El Pais», «Ангел» – это президент Уго Чавес, белорусский друг – Виктор Шейман. А участники опубликованной переписки – лидеры «FARC» – радикальной группировки колумбийских марксистских повстанцев.

Естественно, за такой риск Минск не упускал возможности получить от Каракаса свои бонусы. В основном – нефть по сниженным по сравнению с рыночными ценам.

В 2011 году Лукашенко и Чавес договариваются, что Венесуэла будет поставлять до 10 млн тонн сырой нефти в год на регулярной основе в течение трех лет.

Белорусско-венесуэльский диалог процветал вплоть до смерти «друга Уго» в 2013 году.

бойцы FARC

Фото: AFP

Железо за долги: Минск выставляет счет

После смерти Чавеса успешный «нефтяной» договор заключить с Венесуэлой уже не удается. Через несколько лет, когда в Венесуэле разгорается экономический и политический кризис, Минск напоминает партнерам о задолженности по выплатам за поставленную продукцию МАЗ и МТЗ.

По некоторым, в этом году поставки техники были прекращены в связи с долгом, который составил сотни миллионов долларов.

В октябре новый президент Николас Мадуро посещает Минск, и стороны договариваются, что взамен машинокомплектов, Венесуэла поставит Беларуси горячебрикетированное железо. Первое судно с железными слитками национализированной компании Briquetera del Orinoco отправилось в Беларусь в начале ноября.

Заседание белорусско-венесуэльской комиссии, 27 ноября 2017

«У нас есть то острое, в чем вы нуждаетесь»

28 ноября БелТА процитировала слова Лукашенко, адресованные вице-президенту Венесуэлы Рикардо Менендесу:

«Сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это нужно положить в основу наших договоренностей».

Он подчеркнул, что «готов положить все, что может, на чашу успеха Венесуэлы».

Лукашенко также заявил, что собирается посетить Венесуэлу в скором времени.

«Уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях. И не только утвердить эту дорожную карту – мы ее начнем уже реализовывать».

Но что конкретно входит в «дорожную карту» – план совместных мероприятий, Лукашенко не пояснил.

Ведущее венесуэльское издание «Ultimas Noticias» накануне пишет, что сотрудничество планируется в рамках «Plan Patria 2030» – по сути, новой госпрограммы правительства Мадуро по построению социализма.

По информации издания, кооперация включит в себя пять направлений: энергетическое, сельскохозяйственное, промышленное, финансовое, торговое, а также военное. Подробностей относительно последнего в местных СМИ не найти – все публикации проходят идеологический контроль.