Она упала: Последние подробности о российской ракете с 19 спутниками 17 29.11.2017, 13:26

7,352

Специалисты заявляют о серьезных ошибках в инженерных расчетах.

Запущенная вчера утром с космодрома «Восточный» ракета «Союз-2.1б» упала в Атлантику вместе с 19 спутниками на борту. Такая информация поступила от российских СМИ после того, как пришли новости об отсутствии телеметрии с одного из спутников на ракете — трехтонного аппарата «Метеор-М», который был самым ценным грузом на этом корабле. Непосредственной причиной фиаско стали проблемы на разгонном блоке: он отправил ракету по неверной траектории и затем безуспешно попытался выправить положение платформы. Специалисты предположили, что авария могла произойти из-за ошибки в расчетах, которую изначально совершил сотрудник космической отрасли, пишет newsader.com.

Человеческий фактор

«Второй в истории успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» закончился неудачей на участке полета разгонного блока «Фрегат», — говорится в сообщении РИА «Новости». — Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 микроспутников либо упали в океан либо не выведены на расчетную орбиту».

«Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника «Метеор», — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае падение могло произойти в океане в районе Антарктиды», — сказал собеседник РИА «Новости».

Причиной аварии мог стать человеческий фактор, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, «возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат», в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан».

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предположил наличие дефекта в двигателе разгонного блока, выразив удивление тем, что подвела «исключительно надежная четвертая ступень».

«С разгонным блоком «Фрегат» аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. «Фрегат» — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы, — цитирует его РИА «Новости». — Поэтому крайне удивительно, что «Фрегат», похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего, эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение «Фрегата». Поэтому надо подождать подробностей».

Специалисты планируют уже завтра начать поиски боковых блоков первой ступени ракеты «Союз-2.1б» в Амурской области, сообщил глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти ожидают доклад от «Роскосмоса» по поводу причин аварии, передает ТВЦ.

Примечательно, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уже успел поздравить — как выяснилось, преждевременно — пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском ракеты «Союз-2.1б».

«Дорогие коллеги, от себя лично и от всей Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты «Союз-2.1б», — объявил Рогозин, которого цитировало агентство ТАСС. — Сейчас в этот момент хочу просто вас поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!»

Не на целевой орбите

Ранее собеседник агентства отмечал, что «космический аппарат не удается обнаружить на орбите», хотя и «следов взрыва не зафиксировано».

В «Роскосмосе» пока не спешат делать выводы о падении ракеты и просто говорят о том, что «в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите». При этом в ведомстве заверяют, что «головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту».

Как говорилось ранее в пресс-релизе Роскосмоса, сегодня около 9 утра с первого гражданского космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она должна была вывести на орбиту аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения.

«Спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат", — заявлял ранее «Интерфаксу» специалист ракетно-космической отрасли, добавив, что "могли возникнуть проблемы на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой». Он допускал, что при наиболее благоприятном сценарии невыдачи второго импульса «аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту».

«Роскосмос» подтвердил изданию РБК информацию о нештатной ситуации и отсутствие телеметрии со спутника, однако не уточнило, что именно произошло с ним. Newsader отправил в пресс-службу ведомства запрос с просьбой о более точной информации по «Метеору», однако до настоящего момента не получил ответ.

Отметим, что речь идет о втором запуске с космодрома «Восточный» за всю историю его существования. Первый был осуществлен в апреле 2016 года. Строительство «Восточного» ведется до сих пор и сопровождается скандалами из-за серьезных задержек выплаты зарплат рабочим.

Между тем, по данным РИА «Новости», основную полезную нагрузку запуска составлял именно российский аппарат «Метеор-М» №2-1. При этом в виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2» (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Потерянный «ценный груз»

Отмечается, что "Метеор-М" №2-1 должен был стать третим спутником космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды, а также оценки условий для полетов авиации.

Как говорится на сайте "Роскосмоса", спутник Метеор-М" предназначен для получения целого ряда данных, в том числе: глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах; данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности; данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания; данных для определения общего содержания малых газовых компонентов атмосферы; данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы "Земля – атмосфера".

Потерян и "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

Не удалось вывести на орбиту и спутники LEO Vantage — группировка малых аппаратов связи должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.

Не первая серьезная утрата

Это уже не первая серьезная потеря "Роскосмоса" в этом году. Как сообщал Newsader, в июле при запуске ракеты "Союз-2.1а" было потеряно 19 спутников из более чем 70 аппаратов: с ними так и не удалось установить связь после того, как они были выведены в космос. Первой тогда тревогу забила "Даурия Аэроспейс" — первая в России частная компания по производству спутников. Она объявила о том, что не смогла установить контакт с двумя своими аппаратами, спроектированными и построенными по заказу "Роскосмоса". Позже изданию Space News удалось выяснить, что на этом потери космической отрасли РФ не закончились: признаков жизни не подавали и другие аппараты. Неясно, что стало тогда причиной провала — внутренний аппаратный либо программный сбой самих спутников, или же проблема связана с неудачным запуском ракеты.

Ранее в октябре стало известно о том, что на космическом корабле "Союз", который в апреле возвращал на Землю трех членов экипажа, произошла разгерметизация на финальном этапе спуска. Об этом рассказал американский астронавт на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA. С учетом многочисленных аварий в российской космической отрасли делался вывод о возможной нецелесообразности пользования услугами российской космической отрасли.

"Снижение культуры производства"

Академик российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявлял, что проблемы с технологическим контролем на российских предприятиях космической промышленности связаны с падением культуры производства и неспособностью своевременно решать задачи, связанные с развитием технологий.

"С одной стороны, есть определенное снижение культуры производства: снижается ответственность сотрудников предприятий, которые, в том числе занимаются сборкой ракетных двигателей, понижается профессионализм. Также уходят старые квалифицированные кадры, а чтобы молодежь, которая их заменяет, достигла того же уровня, требуется определенное образование, которое у неё не всегда есть", — говорил он в интервью РИА Новости, опубликованном в феврале.

Другой причиной неудач, по его словам, является ее несоответствие космической промышленности РФ растущим техническим требованиям к производству современной техники.

"Применяется новая техника, новые материалы и необходимо, чтобы эти же материалы, которые используются в старых изделиях, были бы аналогичны по своим характеристикам. Не всегда методы контроля соответствуют тому, что есть на предприятии", — подытожил Железняков.