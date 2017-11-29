Сборная Беларуси по хоккею может поехать на Олимпиаду-2018 12 29.11.2017, 13:28

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Фото: tut.by

В случае недопуска России ИИХФ может выбрать замену по рейтингу.

ИИХФ рассматривает вариант, при котором сборная России не сыграет на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявил президент международной федерации хоккея Рене Фазель, пишет «Трибуна».

«Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчин и на шесть – у женщин.

Если будем менять, то нужно понять, каким образом. Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом.

Вернемся к обсуждению этого вопроса после решения МОК. Но я до последнего надеюсь, что МОК допустит Россию до Олимпиады», – сказал Фазель.

Решение МОК о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхан ожидается 5 декабря.

Если ИИХФ будет делать замену, исходя из мирового рейтинга, то сборную России, вероятнее всего, заменит сборная Беларуси.

Сейчас Беларусь занимает в рейтинге международной федерации 10-е место – самое высокое среди всех стран, не попавших на хоккейный турнир Олимпиады.