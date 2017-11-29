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Фотограф из Витебска потратил четыре года, чтобы сделать красивый ролик о Беларуси

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  • 29.11.2017, 13:36
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Витебск
Фото: Юрий Велитченко

Юрию Велитченко сложно выделить место, которое в Беларуси во время съемок ему понравилось больше.

Юрию Велитченко 26 лет. Он живет в Витебске и заочно учится в Белорусской государственной академии искусств на отделении кинотелеоператорства. По первому образованию он электрик на железной дороге. Однако сейчас Юрий работает фотографом. Говорит, что больше всего нравится снимать пейзажи и заниматься уличной или городской съемкой. Однако основной доход приносит свадебная и рекламная фотосъемки, пишет tut.by.

Последние четыре года он ездил по Беларуси и снимал интересные места. Эти фотографии и стали основой для ролика о стране.

— Этот проект для меня — просто шаг вверх в своем опыте. Я его снял, получил опыт. Ведь ты ролик загружаешь, люди пишут, что все здорово и классно, какое-то удовольствие от этого тоже получаешь. На протяжении почти четырех лет ездил и снимал, накопился материал, и я подумал, почему бы не сделать что-то по итогу.

Постобработка ролика заняла, по словам Юрия, сотни часов. Музыку написал его друг, звукорежиссер Александр Юрьев.

Юрию сложно выделить место, которое в Беларуси во время съемок ему понравилось больше всего. Но ему было интересно посетить замки, например руины Смолянского замка.


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