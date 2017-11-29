Эксперт: Украина может ответить санкциями против Лукашенко 2 29.11.2017, 13:53

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Украина может ограничить свои рынки для белорусских товаров, или предоставить гражданство белорусским добровольцам.

В последние две недели из-за задержания украинских граждан, особенно журналиста Павла Шаройко, наблюдается некоторое напряжение в отношениях между Украиной и Беларусью. По словам экспертов, постепенно сокращается и военное сотрудничество наших стран. Как новые прения могут отразиться на этом сотрудничестве и почему Лукашенко пытается лавировать между Россией и Украиной, которую поддерживает Запад, выяснила "Сегодня".

"На эти действия Украина может ответить санкционным ударом, например, ограничить свои рынки для белорусских товаров или, например, демонстративно предоставить украинское гражданство белорусским добровольцам, воюющим на стороне ВСУ на Донбассе", — пояснил эксперта политического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

Эксперт также отметил, что Беларусь имеет очень маленькую экономику и очень чувствительно реагирует на сокращения рынков сбыта.

"Однако им нужно всячески демонстрировать Кремлю, что они тянут с ним одну и ту же лямку", — пояснил Октисюк.

При этом он выразил убежденность, что история с Павлом Шаройко не имеет ничего общего с российским "диктатом".

"Скорее, это их защитная реакция. Многие мои коллеги рассказывают, что по приезде в Беларусь к ним сразу приставляются сотрудники местного КГБ", — отметил Октисюк.

Но стоит вспомнить и августовское исчезновение в Беларуси 19-летнего украинского студента Павла Гриба, который приехал в соседнюю страну на встречу с девушкой, с которой познакомился по переписке в интернете.