Что скрывается за пометкой «продаю машину не спеша»? 3 29.11.2017, 13:59

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Распространенные уловки белорусских торговцев подержанными авто.

При выборе подержанной машины просто разбегаются глаза от количества объявлений и разнообразия моделей. Продавцы также бывают разными. Кто-то старается поскорее избавиться от своего автомобиля, а некоторые сразу предупреждают, что с продажей не спешат, пишет av.by.

Старая истина гласит, что людей можно разделить на 2 категории: тех, у кого автомобиля нет, но которые мечтают его купить. И тех, кто имеет свой автомобиль и хотят его продать. В общем, получается, что на рынке всегда есть «два дурака» — один продает, другой покупает. Но на любой товар найдется свой покупатель, нужно лишь его дождаться.

Журналисты решили поискать объявления о продаже автомобилей из нашего каталога с пометкой «продаю не спеша» и уточнить у продавцов, что скрывается под этой фразой: создание образа идеальной машины или нежелание торговаться, чтобы сразу отвадить перекупов, жаждущих заполучить авто за бесценок?

Начать свои поиски Журналисты решили с Toyota Land Cruiser. Согласно исследованию американских аналитиков, именно эта модель возглавляет список автомобилей, которые реже других меняют хозяев — в одних руках внедорожник задерживается в среднем 10,6 лет.

Среди объявлений о продаже отыскать автомобиль с оговоркой о неторопливой продаже удалось достаточно быстро. Продавец заверил, что автомобиль находится в практически идеальном для своих лет состоянии, а на вопрос, почему расставаться с машиной не спешит, с улыбкой ответил: «Это означает, что торг минимальный. Цена за нее выставлена адекватная, есть на рынке похожие за 34,5 тысячи долларов, пишут, что идеальная, но я знаю, что там "труп". В России такие машины, как у меня, продаются за 35 000-36 000 у.е., так ее же и пригнать оттуда надо».

В целом цены на Land Cruiser у нас начинаются от 10 800 рублей ($ 5 400) за машину 1985 года, а стоимость машин 2011 года варьируется от 34 500 до 43 750 у.е.

Далее журналисты решили заглянуть в раздел с BMW. Одной из первых машин без «срочности в продаже», которая попалась на глаза, стала «семерка» F02 2009 года. В описании указано, что состояние у автомобиля хорошее, также предлагается «приятный бонус в подарок».

Из разговора с продавцом журналисты узнали, что из нюансов у авто есть небольшие царапины по кузову, а также вопросы с коробкой передач: «Когда авто прогреется, АКПП иногда на 3-ю передачу пытается переключиться. Сказали, коробка может еще 100 тысяч км. выдержать, а может и 10. Я говорю, как есть, хотя могу прокатить вас так, что вы и не заметите ничего. Но я не горю желанием избавиться от машины и торговаться не буду. Интересна, значит, берите, нет — так нет».

Цена на аналогичные 8-летние BMW 7-серии в нашем каталоге начинаются от 13 000 долларов (но машина на российском учете), а самое дорогое предложение — седан 2009 года из Германии в максимальной комплектации — $26 тысяч.

Продолжив поиски, попалось на глаза лаконичное объявление о продаже Mercedes-Benz S-Class 2007 года. Здесь указано лишь, что машина в хорошем состоянии, продается не срочно. По телефону продавец отметил, что у автомобиля все же есть нюансы, «по ним торг, в частности над подвеской нужно будет немного поработать, все остальное нормально, по мотору вообще никогда вопросов не было, кузов полностью целый, проблем нет».

На вопрос, почему не спешит найти нового владельца для своей «эски», пояснил, что «когда люди спешат, они готовы отдавать за любые цены. Они продают ради денег, а я просто хочу обновить машину».

Mercedes-Benz S-Class (W221) на «вторичке» можно отыскать минимум за 22 200 рублей ($11 100) — за седан 2006 года, цены на 10-летние машины начинаются уже от 25 300 рублей (12 650 у.е.).

Приблизительно оценив картину с премиальными авто, журналисты решили посмотреть, как обстоят дела с популярными «бюджетниками». Как оказалось, с ними тоже расставаться не спешат. В частности, продавец Renault Megane 2011 года отметил, что «торговаться готов только в разумных пределах. За копейки отдавать смысла не вижу».

Если верить описанию, на авто не экономили, ставили только качественные детали. «Мотор сухой, не дымит, не парит, масло не ест, в августе перебрал переднюю подвеску, кондиционер заправлен и работает». Из недочетов отмечена «перегоревшая лампочка подсветки на панели, по кузову есть 2 небольшие вмятинки, пару царапин, красилось заднее левое крыло (еще в Европе), нужно заменить задние тормозные диски (есть в наличии, отдам новому хозяину)».

Цены на Megane 3 начинаются от 12 000 рублей (6 000 долларов) за машину 2010 года, стоимость моделей 2011 года стартует уже от 14 000 руб. (почти 7 тысяч у.е.).

Далее журналисты заглянули, как обстоят дела с «любимчиком» белорусов — Volkswagen Polo. Среди объявлений с пометкой «с продажей не спешу» отыскался седан 1999 года, «не требующий вложений».

Связавшись с продавцом, выяснили, что «есть две вмятинки на переднем правом крыле, небольшая протертость на заднем бампере. По технической части без проблем, а в салоне нужно химчистку сделать — пятна на сиденьях». Как и в случае с предыдущими объявлениями, здесь оговорка о неспешной продаже означает минимальный торг.

В целом 18-летний «Поло» в нашем каталоге можно найти за 3 400 рублей ($1 700) за хэтчбек 1999 года, в кузове седан самым доступным является вышеупомянутый вариант.

И, наконец, закончить поиски журналисты решили объявлением о продаже Skoda Fabia. Владелец хэтчбека 2001 года (как в объявлении, так и по телефону) сразу обозначил, что с продажей не спешит. «Автомобиль в хорошем состоянии. Такого, чтобы купили у меня машину и сразу начали деньги в нее вкладывать и пятое, десятое менять — не будет. Все расходники заменены на СТО, есть документы. Сам в мотор никогда не лазил. Спереди менялась пружина, подшипники, масло в ДВС заменено. Резина стоит зимняя. Все горит, все мигает, нигде ничего не побито, не треснуто, а салон просто в идеальном состоянии».

Как оказалось, внизу порога все же есть жучки, но «их видно только, если присмотреться». В целом же, как нас заверил продавец, автомобиль ухоженный и при этом простой. «Этот автомобиль без лишней электроники, которая часто отказывает зимой. Все, что нужно, расскажу, покажу, приезжайте», — прощаясь говорит хохяин. На приличную скидку здесь также рассчитывать особо не стоит.

Минимальная цена на подержанные «Фабии» у нас значится 5 600 рублей (2 800 долларов) за универсал 2002 года. Самый дорогой вариант стоит 20 000 руб. (10 000 у.е.) — такова цена за универсал 2014 года.

Как оказалось, объявления с пометкой «с продажей не спешу» в большинстве своем подразумевают, что выпросить у продавца значительную скидку не удастся ни при каком раскладе. При этом, по заверениям владельцев, их машины находятся в прекрасном состоянии, и расставаться с ними за бесценок очень жалко. А основной причиной продажи является желание приобрести автомобиль поновее или побольше.