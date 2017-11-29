В Гаагском трибунале подсудимый принял яд после оглашения приговора 6 29.11.2017, 14:12

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Слободан Пральяк

Генерал Слободан Пральяк был обвинен в военных преступлениях.

Во время заседания Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции. Суд оставил приговор Пральяка без изменений, сообщает inforesist.org.

29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы.

Сообщение о том, что Пральяк принял яд, появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу — ему дали 25 лет. После этого слушания приостановили.

Пральяк и Прлич были лидерами непризнанной Хорватской республики Герцег-Босны, образовавшейся в 1991 году в результате распада Югославии. Их признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.