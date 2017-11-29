Как белорусы помогли предпринимателю-патриоту 29.11.2017, 14:22

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Народная солидарность в действии.

Призыв жителя Бешенковичей, у которого в прошлые выходные сгорел недостроенный соломенный дом, не остался неуслышанным. Владимир Романович рассказал tut.by, что на его просьбу «помочь кто чем может» откликнулись неравнодушные люди. В выходные он рассчитывает собрать толоку и разобрать остатки каркаса.

О том, что у владельца бренда belarusam.by, который продает вещи в белорусском национальном стиле, сгорел экодом, теперь знает вся страна. Тогда семья погорельцев разместила в соцсетях просьбу о помощи в восстановлении дома.

— Нам удалось собрать около 250 рублей, — рассказывает Владимир Романович. — На них мы купили лопаты, вилы, перчатки. Наш знакомый, итальянец, когда узнал о нашей проблеме, позвонил, сказал, что откажется от недельного запаса пива и перешлет 50 евро. А в воскресенье приезжала девушка из Витебска — она помогала нам с женой разбирать завалы. Желающих приехать было больше, но не у всех получилось.

Владимир рассказал, что после публикации ему звонили представители двух фирм, которые специализируются на строительстве домов из соломы: предлагали свой вариант помощи. Например, я оплачиваю им материал по себестоимости, работа моя. Нужно подумать над этим предложением.

Соседи предлагали воспользоваться помощью местных шабашников — за выпивку. Владимир принципиально отказался. Сами же соседи, несмотря на хорошие отношения, помогать не спешат.

— За деньги готовы, а по-соседски — нет, — сетует Владимир.

В прошлый раз мы написали, что погорельцам райисполком готов был выделить 50 кубов леса на корню. Но забрать его — проблема.

— Был в лесхозе, там сказали, что спилить и вывезти они не помогут. Говорят, бери топор и вали… Думаю обратиться к частным лесопилкам, попробую поменять лес на корню на готовые брус и доски. Может, что-то и получится.

Каждый день Владимир с женой понемногу разбирают остатки дома. Доски и брус, которые не так сильно обгорели, планируют пустить в дело. На забор, например.

— Когда уже разбирали, то выяснили, что оштукатуренные стены практически не горели. Это их уже пожарные свалили, чтобы добраться до горящих частей. Так что комментаторы на форуме неправы, говоря что «причина пожара — соломенный дом».

Владимир говорит, что у пожарных две версии, которые они проверяют: поджог или неосторожное обращение с огнем. В милиции уголовное дело не заводили и, возможно, не будут заводить.

— Спрашивали меня — а не могла ли проводка коротнуть? Так ее же не было в доме, не в этом причина… Из Витебска приезжал эксперт по пожарам, что он скажет — пока неизвестно.

Владимир говорит, что просьба помочь ему в строительстве дома — не попрошайничество. Он готов рассмотреть разные варианты, в том числе и через сотрудничество с его интернет-магазином belarusam.by. А в эти выходные он ожидает помощников: инструменты есть, чай с печеньем будет.