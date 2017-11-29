На уборку снега хотят мобилизовать еще больше минчан 9 29.11.2017, 14:25

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Городские власти назначают ответственных по домам и подъездам.

Столичные коммунальники отмечают, что с каждым годом все больше жителей Минска подключаются к уборке придомовых территорий от снега. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции в Мингориспокломе заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич, передает корреспондент БелТА.

"Этой зимой мы снова будем с помощью информационных сообщений напоминать автовладельцам о том, что нужно убирать автотранспорт, который мешает уборке. По примеру прошлого года могу сказать, что появилось больше людей, которые помогают расчищать парковочные места возле своего дома от снега. Но застрять можно не только в своем дворе, люди это понимают. Как и то, чем качественнее мы все вместе расчистим территорию, тем лучше для всех, - отметила Галина Гилевич. - Появляется также больше ответственных людей - старших по домам и подъездам, которые берут на зиму в ЖЭУ уборочный инструмент под расписку. Они оборудуют в своих подъездах специальные места для хранения, чтобы при необходимости жильцам, желающим поучаствовать в уборке снега, не пришлось бежать в ЖЭУ".

По ее словам, на сегодняшний день предприятие полностью готово к работе в зимний период. Равно как и жилищный фонд. Проведена инвентаризация шанцевого инструмента, отремонтированы и закуплены дополнительно лопаты и скребки. Заготовлен необходимый объем песка и песко-соляной смеси для противогололедных мероприятий. Заключены договоры с организациями на предоставление спецтехники для механизированной уборки дворов.