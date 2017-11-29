Союз Россия – ОПЕК трещит по швам 1 29.11.2017, 14:34

3,523

США выходят в лидеры на международном рынке нефти.

Страны ОПЕК и Россия так и не смогли пока договориться об условиях продления сделки по ограничению нефтедобычи, в рамках которой с начала 2017 года крупнейшие страны-экспортеры сократили производство черного золота суммарно на 1,8 млн баррелей в день, сообщает Finanz (перевод – newsader.com).

Камнем преткновения по-прежнему остается вопрос о том, на какой срок продлевать соглашение, сообщил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

"Говорить о непримиримых разногласиях пока рано", — дипломатично отметил министр, признав, однако, что мнения некоторых стран-участниц относительно срока, за который с рынка будет убран навес избыточных запасов, разнятся.

Сейчас уже все страны ОПЕК согласны с тем, что сделку, срок которой истекает в марте 2018 года, нужно продлить вторично, и на этот раз на весь 2018 год, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на источники в секретариате картеля. Ранее против такого решения выступал Иран.

Единственной страной, которая продолжает сомневаться в таком сценарии, остается Россия, утверждают источники Bloomberg: Российская позиция заключается в том, чтобы продлить соглашение всего на 3 месяца — до июня 2018 года. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что решение в принципе нужно отложить на следующий год и принять исходя из условий, которые сложатся на рынке к тому моменту.

За 11 месяцев, что действует соглашение, страны ОПЕК и Россия добровольно отказались от добычи более чем 0,5 миллиарда баррелей нефти в расчете на то, что избыток запасов, накопленный в мировых хранилищах в 2014-15 гг, будет распродан, и рынок придет в состояние баланса спроса и предложения. И хотя сделка работает уже почти вдвое дольше изначально запланированного срока (6 месяцев), по данным ОПЕК, коммерческие запасы "черного золота" все еще на 120 млн баррелей превышают средний уровень за последние 5 лет, сообщил в понедельник генсек организации Мохаммед Баркиндо.

По оценкам секретариата ОПЕК, которые были подготовлены к венской встрече, этот излишек должен быть ликвидирован к лету следующего года.

Участники нефтяного соглашения опасаются, что приняв жесткое решение о продлении сделки сейчас без возможности его изменить в следующем году, они помогут активизации сланцевой добычи в США, объясняет аналитик Nordea Денис Давыдов: в результате они "окажутся заложниками ситуации", и им придется в лучшем случае снова жертвовать собственной долей рынка, а в худшем — и дальше продлевать ограничения или даже расширять их.

Сделка ОПЕК-Россия оказалась настоящим подарком для американских сланцевиков, иронизирует партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф: на фоне взлета цен сначала выше 50 долларов за баррель, а в октябре — и выше 60, они нарастили добычу на 1,1 млн баррелей в сутки с начала года. Объемы экспорта американской нефти в ноябре превысили 2 млн баррелей в день, сделав США одним из пяти крупнейших мировых поставщиков.

По прогнозу самой ОПЕК, в следующем году добыча в Штатах увеличится еще на 0,8 млн баррелей в день и превысит отметку 10 млн баррелей в сутки, которая до этого покорялась лишь Саудовской Аравии и РФ.

Судя по комментариям саудитов, сделка будет продлена, но не на весь год, как того ожидает рынок, говорит стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

В текущие цены — выше 63 долларов за баррель Brent — уже заложен максимально возможный срок пролонгации, и "в краткосрочной перспективе есть вероятность распродажи", предупреждает аналитик Сiti Эд Морс: на руках у крупных спекулянтов контракты почти на миллиарда баррелей Brent и WTI, а ставки на дальнейший рост котировок — рекордные в истории. Без поддержки от ОПЕК эта "пирамида надежд" рухнет, считает эксперт.

В конечном итоге сделку придется продлевать до конца 2018 года, уверен Морс.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,3 млн баррелей в день, а добыча в странах вне ОПЕК увеличится на 1,4 млн баррелей. Иными словами, для новых поставок из картеля на рынке места просто нет.