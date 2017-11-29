УКС объявил о продаже дешевых квартир в центре Минска, а потом передумал 1 29.11.2017, 14:50

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Дом находится в десяти минутах пешей ходьбы от станции метро «Академия Наук».

На днях УКС Миноблисполкома выпустил проектную декларацию: приглашал дольщиков построиться по 812−1100 долларов за квадратный метр в монолитно-каркасном доме в центре Минска. Заявления от дольщиков должны были принимать с 4 декабря. То есть в следующий понедельник можно было бы ждать «штурма» офиса УКСа дольщиками. Но «штурм» отменяется. Проектную декларацию аннулируют, сообщает tut.by.

Напомним, 12-этажный дом УКС предлагал по адресу: Калининградский переулок, 21. Это десять минут пешком до метро «Академия наук», тихий и зеленый центр города, который не смог отбиться от уплотнения. Доселе куски земли тут удавалось получить только коммерческим застройщикам под элитные дома с ценником, поражающим воображение.

УКС Миноблисполкома должен был распределить 33 из 80 квартир среди нуждающихся в улучшении жилищных условий работников Миноблисполкома. Им метр предлагался по 812 долларов за нормативную площадь (15 квадратных метров на человека в семье, или 20 — если семья многодетная), сверхнормативные метры предлагалось выкупить по общей цене для всех — 1100 долларов. И докупить место в стоместном паркинге за 7,5 тысячи долларов. (Бесплатных парковок только 13).

Дом должен быть каркасным, теплым, высота перекрытий — 3 метра, то есть в квартирах должны быть высокие потолки.

В проектной декларации ничего не говорилось о метраже квартир. С этими данными и планировками предлагалось ознакомиться лично. Когда эта возможность появится у потенциальных дольщиков, пока неизвестно.

В УКСе сообщили, что об отмене вышедшей проектной декларации «будет сообщено в установленном порядке» в пятницу. Отмена «связана с ошибками, допущенными в ней». Какие именно ошибки есть в декларации, УКС комментировать отказался и дату выхода исправленной декларации назвать не смог.