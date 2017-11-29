Независимый журналист: «Чудеса» творятся в нашей стране 2 29.11.2017, 15:13

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Власти боятся правды, которую не показывает официальное телевидение.

Судья Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев оштрафовал журналиста Константина Жуковского на 30 базовых величин (690 рублей) по статье 22.9 КоАП - за сюжет, показанный 3 октября на телеканале «Белсат» под названием: «40 градусов, угрозы и вода из туалета. Работники гомельского «Каштана» про невыносимые условия». Суд принял такое решение, несмотря на предоставленную справку из «Белсата» о том, что Жуковский не является штатным сотрудником телеканала, пишет gomelspring.org.

«Судят за правду, которую не показывает официальное телевидение», - говорит Жуковский. Это уже десятое наказание фрилансера за год. Общая сумма штрафов превысила 9 тысяч рублей.

На прошлой неделе Жуковского принудительно доставили в Железнодорожный РОВД, где составили протокол за «изготовление продукции СМИ без аккредитации для польского спутникового телеканала». Постановление на принудительный привод фрилансера подписал начальник РОВД Игорь Тимошенко на том основании, что Жуковскому якобы присылалась SMS-сообщение, но в милицию он не явился и не предупредил о причине неявки.

«Чудеса творятся в нашей стране, - говорит Константин Жуковский. - Милиция вызывает через SMS-ки, которые почему-то не доходят до адресата. Какая-то девушка под ником «Яна» написала мне в российской социальной сети «ВКонтакте», что в декабре я должен явиться в суд Добрушского района. Рогачевская милиция, в свою очередь, отправила вчера SMS, что ждет меня в отделе. По-видимому, также за сюжет на «Белсате» - о новой вспышке свиной чумы, правду о которой власти скрывают. Похоже, независимых журналистов в регионе боятся больше, чем самой чумы».

Гомельские милиционеры в этом году составили на Жуковского около двух десятков протоколов за видеосъемки, которые использовал спутниковый телеканал «Белсат». Десять раз журналиста-фрилансера Константина Жуковского штрафовали за якобы незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации. Один из штрафов, вынесенный Жлобинском районным судом, был отменен высшей судебной инстанцией.

Под преследование со стороны милиции, прокуратуры, судов в этом году в Гомельской области попадали также журналисты-фрилансеры: Лариса Щирякова, Андрей Толчин, Евгений Меркис, Марина Дробышевская, Сергей Ляпин, Мария Булавинская.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» настаивает на неправомерности привлечения к ответственности журналистов по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность по данной статье предусмотрена за незаконное изготовление или распространение продукции СМИ. Согласно белорусскому законодательству, изготовление продукции СМИ - компетенция исключительно редакции, то есть юридического лица, но не журналистов.