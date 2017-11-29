Саудовский принц купил свободу за $1 миллиард 9 29.11.2017, 15:26

1,968

В Саудовской Аравии рассчитывают получить за счет сделок с задержанными принцами до $100 млрд.

Саудовского принца Митеба бин Абдуллу, когда-то считавшегося ведущим претендентом на престол, освободили из-под ареста после соглашения с властями страны, по которому он выплатил не менее $1 млрд. Об этом 29 ноября сообщило Reuters (перевод – gordonua.com).

65-летнего принца обвиняли в растрате и передаче госконтрактов собственным фирмам. По предварительной информации, сейчас он находится в своем доме в Эр-Рияде.

Митеб бин Абдулла – один из 34 детей короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз аль-Сауда, умершего в 2015 году в возрасте 90 лет.

С мая 2013 года Митеб бин Абдулла возглавлял министерство национальной гвардии и был освобожден от должности в связи с арестом.

4 ноября 2017 года в Саудовской Аравии был создан новый антикоррупционный комитет. Его возглавил наследный принц Мухаммед ибн Салман. Издание Al Arabiya сообщило в тот же день, что в стране по подозрению в коррупции задержали 11 принцев, четырех министров и десятки бывших министров.

Их удерживали в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Большинство задержанных заплатили "выкуп" и вышли на свободу.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают получить за счет сделок с подозреваемыми в коррупции от $50 млрд до $100 млрд.