Белорусский турист: Я потерял более $3 тысяч 29.11.2017, 15:37

2,276

Белорусы массово не могут получить визы в Таиланд.

В разгар туристического сезона жители Таиланда разводят руками — где белорусы? Наш поток в Юго-Восточную Азию резко сократился. Вместо обещанной возможности открывать тайские визы в Минске, многие белорусы не могут получить визу в Москве, Варшаве и Киеве и теряют огромные деньги на отмене или переносе сроков бронирования авиабилетов и жилья. Самое интересное, что никаких официальных пояснений до сих пор нет, пишет onliner.by.

— Мы купили билеты в Бангкок на 4 декабря. 9 ноября подали документы на открытие визы в компанию Tut Visa. Меня уверяли, что к дате виза будет готова 100%. Я его не зря много раз спрашивал про то, успеем ли мы к этим срокам. У нас большая компания, 8 паспортов, поэтому потенциальные потери огромные, — написал на форуме Владимир. — Накануне оговоренных дат я набираю и слышу, что визы нам не открыли. Якобы посольство в Варшаве отказалось принимать документы, и еще 1000 отмазок. Это было 23-е число. Тут я понял, что теперь мы точно не успеем. Деньги на билеты потрачены немаленькие, брони домов и т. д. — тоже в счет. Я не плачусь, что меня обманули и т. д., я уже решил все проблемы, потратил время и деньги — больше $3 тысяч. Теперь мы летим в Ханой и будем там открывать визы в Таиланд.

— Да, проблемы. Во-первых, в Москве стали лимитированно принимать паспорта. По 15 человек в день! Раньше тысячу в день выдавали. Во-вторых, в Германии, Варшаве можно было подавать паспорта через агентство. Теперь только личная подача. Многие потеряли деньги. В Варшаве нас приняли, забрали документы, неделю продержали, а визы не дали. Мы пробиваем сейчас через Азию. Или через Казахстан. Эту неделю не принимаем. Сейчас попробуем тех, кто едет в январе, отправить документы через Казахстан, — рассказали в компании, которую обвиняет Владимир.

Оказывается, проблема на самом деле не в одной визовой компании.

— Наша компания берется делать визу в Таиланд за 5 рабочих дней и 260 рублей, — сообщили в другой визовой фирме. — Раньше было 135 рублей, но сейчас такая ситуация... Консульский сбор в посольстве — $40, остальное — плата за наши услуги и возможность попасть с документами на стол консула. Наш директор сам подает документы в Москве. Какими силами ему это дается — известно ему. Мы ограничены теперь 25 паспортами в неделю — это ограничение консула Таиланда. Чтобы попасть в эти 25 — 260 рублей. В любой момент консул может снова ограничить. По нашей информации, многие туроператоры предлагают менять туры на другие страны. Ходят слухи, что в декабре либо изменят требования, либо окончательно нам запретят подаваться.

Когда к нам приходит человек, мы предупреждаем, что консул может задержать выдачу или истребовать какие-то дополнительные документы. Проверяют с начала ноября все: оплату за билеты, бронь жилья, справки из банков. Можем догадаться, что таким образом они пытаются отсечь всех, кто нелегально там зимует. По нашей информации, россияне в Москве стоят в живой очереди в посольство. Тем не менее в ноябре отказов пока не было. Мало, но дают.

Во многих турфирмах осторожно приостановили продажи Таиланда. Настолько, что сами сотрудники не всегда в курсе.

— Продаете? $40 за визу? Вы уверены? На форуме читали, что есть проблемы с визами.

— Да, вы правы. Подождем давайте до конца недели — может, появится новая информация, — перезвонила сотрудница крупного агентства после уточнения.

Правда, в другой компании заверили, что увеличились лишь сроки для подачи документов — не две, а три недели:

— Да, подаем через Москву, все нормально, отказов не было. $55 за визу. Если хотите вылететь в этом году (29 декабря), документы должны быть у нас уже 4-го.

В Посольстве Беларуси во Вьетнаме (Таиланд по совместительству) обещали дать комментарий в ближайшее время.