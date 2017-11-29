Ученые раскрыли тайну древнейшей мировой цивилизации 29.11.2017, 15:35

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Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Оказалось, что Индская культура существовала без крупной реки.

В период своего существования (около 4,6-3,9 тысячи лет назад) Индская цивилизация (третья древневосточная цивилизация наряду с египетской и месопотамской) процветала между системами Ганга-Джамны и Инда вдали от основных рек. До сих пор этот факт оставался необъяснимым, ведь основным условием возникновения древнейших цивилизаций является мощная водная артерия, пишет lenta.ru.

Группе индийских, британских и датских ученых удалось обнаружить крупный водный канал, который в древности проходил через поселения цивилизации и был частью современной реки Сатледж.

Проведенная специалистами датировка показала, что канал примерно восемь тысяч лет назад поменял свой курс. Это привело к сокращению наводнений, в то же время источником воды в долине были сезонные дожди.

Индская (Хараппская) цивилизация существовала в долине реки Инд. В ее городах имелись канализация и общественные туалеты, а в деревнях — ирригационные системы. Наиболее вероятными представителями культуры были носители дравидийских языков. Индская цивилизация пришла в упадок к XVII веку до нашей эры. Одной из наиболее вероятных причин этого считается вторжение предков современных иранцев и индийцев.