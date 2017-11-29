Лукашенко: Казахстан – самое близкое нам государство 1 29.11.2017, 15:53

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Фото: RIA News Сергей Гунеев

Диктатор встретился с Назарбаевым.

Церемония официальной встречи Лукашенко с правителем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым прошла во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Ваш визит послужит тому, чтобы мы могли нарастить товарооборот. Наши специалисты, члены правительства, которые здесь присутствуют, предложат нам варианты. Есть хорошие наработки. Если мы согласимся с этими предложениями, это будет значительный шаг», - сказал Лукашенко Назарбаеву.

«Мы поддерживаем друг друга везде и всегда. Мы самые близкие государства. Я вчера, принимая уезжающего посла Казахстана (он очень много сделал для развития отношений), благодарил его и говорил о том, что ближе, чем три государства, которые создали Евразийский экономический союз, сегодня вообще на планете нет. И мы должны эту дружбу и наше сотрудничество укреплять, подводя под него экономическую базу. Мы к этому готовы», - сказал правитель Беларуси.

«Действительно нынешнее поколение во главе с вами воздвигло памятник казахстанцам, который останется на века. Мы очень многое берем у вас в строительстве, учимся многому, некоторые элементы переносим в Беларусь», - польстил диктатор Назарбаеву.