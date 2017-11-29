Тайная дочь диктатора 9 Игорь Яковенко

29.11.2017, 16:27

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Катерина Тихонова

Была и есть категория людей, для которых иметь семью и публично признавать своих детей, считалось не соответствующим их статусу.

Про то, что глава компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова – это дочь Путина, заявляли давно и многие. С одной повторяющейся особенностью. Если автором данного свидетельства становился человек статусный, то этот человек от своих слов немедленно отрекался. Ибо все статусные, то есть официальные лица в России, хорошо знают, как быстро можно стать лицом неофициальным, о чем еще бывший регент Коровьев предупреждал Никанора Ивановича Босого. Очередное свидетельство с последующим опровержением сделал коллега Тихоновой по Всемирной конфедерации рок-н-ролла Манфред Мохаб, который в беседе с корреспондентом Reuters несколько раз подтвердил, что Тихонова, которая также является одним из руководителей Всемирной конфедерации рок-н-ролла, - это дочь Путина.

В беседе с корреспондентом Reuters Мохаб на прямой вопрос, является ли Тихонова дочерью Путина, ответил: «Да, я знаю ее, да, конечно». На уточняющий вопрос, пошла ли на пользу связь с президентом акробатическому рок-н-роллу, господин Мохаб с воодушевлением ответил: «Да, конечно!». Это было в воскресенье, 26.11.2017. Во вторник, 28.11.2017, после публикации этой новости, Мохаб позвонил в редакцию и от всего сказанного отказался, объяснив, что «было очень шумно». «Иногда я не мог слышать, что сам говорю», - пожаловался Мохаб.

Два года назад те же внезапные провалы памяти продемонстрировал председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который сначала подтвердил родство Катерины Тихоновой с Владимиром Путиным, а затем так же, как и сейчас Манфред Мохаб, поспешно заявил, что ничего такого он не говорил. Хотя и тогда и сейчас у редакции есть записи разговоров.

Во времена Людовика 14-го в Бастилии сидел таинственный узник, которого называли «Железная маска». Хотя по другим источником маска на нем была из бархата. О том, кто был этот узник и кем он приходился королю Франции, существуют разные версии. Кто утверждает, что это старший брат Людовика 14-го, сын Анны Австрийской и герцога Бекингэма, кто полагает, что в Бастилии сидел близнец короля, а один французский историк сравнительно недавно написал, что под маской томился кардинал Мазарини.

То, что с личной жизнью у детей королевских и царских кровей всегда обстояло непросто, это факт не новый. Достаточно вспомнить печальные судьбы Федора Годунова и Ивана 6 -го Антоновича. Принцев и принцесс, а также царевичей убивали по понятным причинам. У людей было желание вмешаться в процесс престолонаследования. Но в России вроде бы не монархия, по крайней мере, пока формально это не так. Откуда же такое стремление делать тайну из своих дочерей? Объяснения Путина, что он не хочет обнародовать сведения о своих дочерях из соображений безопасности, нелепы. Поскольку, во-первых, о них информация все равно есть, а во-вторых, у других глав государств тоже есть дети, и они почему-то их не скрывают.

К большому сожалению, так получилось, что этот довольно скучный и довольно мелкий человек играет весьма существенную роль в судьбе моей страны, а также и всего мира. Поэтому к внутреннему мирку этой серой личности приковано такое внимание. И то, что из всех глав государств в сегодняшнем мире Путин единственный, кто скрывает свое отцовство, это важный дополнительный штрих. Все нормальные мужчины гордятся отцовством, а Путин его скрывает. И дело, на мой взгляд, не столько в том, что он не хочет привлекать внимания к личной жизни и бизнесу своих детей. А бизнес, по крайне мере у младшей, весьма не слабый: будучи руководителем компании «Иннопрактика», в попечительский совет которой входят руководители Роснефти, Транснефти,Росатома, Ростеха, Сибура и Газпромбанка, Катерина Тихонова ворочает миллиардами. Но это далеко не главная причина того, почему Путин публично не признает своих детей.

В СССР, а теперь в России была и есть категория людей, для которых иметь семью и публично признавать своих детей, считалось не соответствующим их статусу. Говоря на их языке – «западло». Это – воры в законе. Путин, для которого культура криминального мира, судя по многим признакам, является крайне притягательной, хочет соответствовать статусу тех, кто занимает верхние ступени преступной иерархии. Тем более, что он сам в юности явно находился у подножия этой пирамиды. Мелкая шестерка, которая корчит из себя вора в законе, находящаяся во главе крупнейшего ядерного государства – это одна из самых дурацких шуток госпожи Истории…

Игорь Яковенко, blogspot.ru