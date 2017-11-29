«Вот вам и качество: не прошло и года, а машина вся перекрашивалась» 32 29.11.2017, 16:41

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Белорус рассказал поучительную историю покупки китайского внедорожника в лизинг.

Андрея из Борисова китайский логотип на решетке не пугал, ведь, как и любой владелец новой машины, он мыслил стратегически: купил авто в салоне — забыл про поломки и ремонт как минимум на 2-3 года, а на сервис заглядывай только на плановые ТО. Однако, когда спустя почти 4 месяца на автомобиле появилась ржавчина, отслоился контакт обогрева заднего стекла, а в салон новенького Lifan Х60 потекла вода, мужчина крепко пожалел о своем выборе: «Помню, подумал тогда, лучше купил бы Geely». Не зная еще, что то было лишь начало его истории осознанной, но не слишком веселой покупки кроссовера из Поднебесной, пишет av.by.

За без малого год новый автомобиль практически каждый месяц (а иногда и по несколько раз) находился на ремонте у дилера. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно: Андрей взял его в лизинг и каждый месяц выплачивает по 575 рублей за, как он уверен, бракованный автомобиль. Дилер в ответ гостеприимно приглашает на сервис: мол, давайте красить, чинить, неустранимых дефектов нет. Предлагал и сдать Lifan по системе trade-in. Но владельца такой расклад категорически не устраивает, он неистово желает расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные денежные средства за автомобиль ненадлежащего качества.

Андрей купил Lifan Х60 у официального дилера «Бизнес Кар» еще в декабре 2016 года. В те времена кроссовер стоил около $13 тыс., а гарантийный срок составлял 5 лет или 150 тысяч км пробега. Со слов мужчины, старенькая Toyota Carina свой ресурс исчерпала, и на семейном совете задумались о новом автомобиле. После долгих колебаний выбор пал на большой и комфортный кроссовер в богатой комплектации — все-таки ездить собирались регулярно и долго. А поскольку нужной суммы тогда не хватало, решили оформить покупку в лизинг, так как ставка кредита была на 11% выше.

Первые три месяца прошли без сюрпризов. А потом, после зимы, владелец Lifan заехал на автомойку и, сидя в салоне, заметил, что со стороны люка и пассажирской двери внутрь протекает вода. Кроме того, расслоился контакт подогрева заднего стекла.

Конечно, Андрей сразу обратился к официальному дилеру в Минске. Тогда же заметил и первые очаги коррозии на двери багажника в области декоративной хромированной накладки. Ее покрасили, а недостатки устранили в рамках гарантийного ремонта в июне этого года, но с задержкой, из-за чего мужчина писал клиентское обращение.

Помимо ржавчины и контакта подогрева, владелец указывал также на гул гидроусилителя руля, хруст лобового стекла и неисправность переключателя поворота (при отщелкивании включалась «аварийка»).

«Впервые решил все проверить: дверь багажника покрасили, а все остальное — даже не трогали, хотя мастер-приемщик уверял меня в обратном. В итоге подошел инженер по гарантии, чтобы предложить 10%-ую скидку от стоимости ТО, что составляло на тот момент 20 рублей. Видимо, они так ценят своих клиентов, — с горькой иронией восклицает Андрей и не скупится на эмоциональные высказывания, когда дело коснулось «халтуры» со стороны работников сервиса. — После этого сотрудники СТО наконец принялись устранять указанные мной дефекты… Но я даже представить не мог, что на сервисе могут так нагло обманывать прямо в лицо…»

На этом приключения на дилерской станции, увы, не закончились. Второй эпизод случился, когда хозяин «китайца» повторно обратился по вновь образовавшейся течи люка, но раз обжегшись на доверии, уже следил за происходящим по камерам, установленным в сервисном центре.

«Тогда меня в очередной раз обманули, сказав, что с люком все в порядке и ничего не течет. После чего я задал вопрос: «Как могли прийти к такому выводу, если люк только открыли и визуально посмотрели!?» Ведь никаких манипуляций и регулировок с люком не происходило и его не поливали водой... В ответ на претензию мне сообщили, что по техническим характеристикам уплотнитель на стекле люка не является герметичным, а вода может проникать в салон автомобиля, попадать в специальный поддон и далее стекать по четырем дренажным шлангам. Однако ни один из доводов технического эксперта не указан в сервисной книге автомобиля или руководстве по эксплуатации. Более того, люк в данном автомобиля, напротив, должен быть герметичным, но этот недостаток не был оговорен продавцом при продаже авто», — искренне сокрушается Андрей.

Со слов мужчины, с тех пор из-за попадания во время дождя воды в салоне Lifan пахнет сыростью, а во время движения стало сильно запотевать лобовое стекло, что создает опасность на дороге, при этом обдув стекла в этом случае практически не спасает. В минувшем октябре повторно напомнила о себе неисправность переключателя поворота, однако после устранения данный дефект при отщелкивании указателя поворота вручную проявляется вновь. «Первый раз был заменен сам переключатель поворота по гарантии, во второй — решили заменить блок-комфорта вместе с ключами, но дефект проявился и в третий раз», — уточняет Андрей.

Ранее, в августе этого года, владелец кроссовера обращался на сервис из-за коррозии в районе ручек дверей, в подкапотном пространстве, внутри водительской двери под резиновым уплотнителем в районе шва. Забирая автомобиль с покраски, вдобавок ко всему при осмотре обнаружили отслоение краски на стойке кузова между пассажирскими дверьми, что означало, что Lifan останется на станции снова…

Андрей считает, что ЛКП кузова не соответствует нормам и стандартам, а также что данный дефект — это производственный брак. Кроме того, некоторые недостатки продолжают проявляться даже после их устранения: по причине течи люка владелец обращался на сервис трижды, не раз заявлял и о неисправности переключателя поворота.

Как бы иронично то ни звучало, но сегодняшний пробег Lifan Х60 (19 тысяч км) — это во многом из-за бесконечных поездок на СТО (из Минска в Борисов туда-обратно 150 км). «На машине не поездил и года, а повылазило столько косяков, с которыми сложно мириться, плюс ко всему у кроссовера 2016 года выпуска почти все детали кузова уже перекрашены», — возмущен Андрей.

За два месяца владелец Lifan досконально изучил Гражданский кодекс и уже по памяти цитирует положения Закона «О защите прав потребителей». К примеру: «Существенный недостаток — неустранимый недостаток либо недостаток, который выявляется неоднократно или проявляется вновь после его устранения» (ст. 1). Или «Вместо замены потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы» (п. 3 ст. 20).

В ответ на неоднократные претензии мужчины, касающиеся неисправностей и возврата автомобиля, дилер всегда ссылался на то, что неустранимых дефектов нет, предлагая приехать в автоцентр и все исправить. Когда прояснилось, что они с продавцом не договорятся о расторжении договора полюбовно, измученный поездками на СТО, Андрей отправился за помощью в Администрацию Ленинского района. Именно тогда и обнажился один из нюансов, связанный с покупкой машины в лизинг…

«Из письменного ответа следовало, что, поскольку автомобиль приобретен мною в лизинг, то мои права как потребителя в данном случае не рассматриваются. Ссылаясь в том числе на ч. 1 ст. 641 ГК Республики Беларусь, где черным по белому написано, что арендатор (лизингополучатель) имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим кодексом и иными актами законодательства для ПОКУПАТЕЛЯ, следовательно, я выступаю в данном случае как потребитель, но с ограниченными правами в расторжении договора, поэтому данный отказ мне непонятен», — проясняет и одновременно удивляется владелец кроссовера.

С его слов, юрист лизинговой компании связалась с ЧТУП «Бизнес Кар», но тоже не сильно обрадовала. «Она пообщалась с продавцом и через полторы недели сообщила, что тот может предложить рыночную стоимость за данный автомобиль и вся эта сумма будет перечислена лизингодателю, а я в конечном счете останусь и без машины, и без выплаченных на данный момент денежных средств. Но как такое может быть, я даже не представлял», — вспоминает Андрей.

После этого владелец обратился в Мингорисполком, но там, увы, ему отказали и лишь подтвердили, что разрешение данного вопроса действительно не подпадает под закон «О защите прав потребителя». «На вопрос "кто я, если не потребитель?" мне ответили, что я просто гражданин. Теперь мне остается либо выкупать досрочно этот некачественный автомобиль, либо нанимать адвоката и подавать иск в суд как гражданин, но в этом случае, как мне кажется, у меня шансов мало», — рассуждает Андрей, который считает себя именно потребителем.

Его прежние представления о прелестях покупки новой машины разбились просто вдребезги… Со слов мужчины, со стороны салона кое-какие подвижки были. «Дилер предлагал мне компенсацию 750 рублей, два бесплатных ТО и карту VIP-клиента — а разве от этого машина станет лучше или качество вдруг появится?! Еще советовали сдать Lifan в trade-in, но какой в этом смысл? Конечно, я отказался, ведь это затевалось не ради денег, а ради справедливости. Когда я плачу почти 600 рублей в месяц за машину, а она через четыре месяца гниет, то я, естественно, задумываюсь: что будет дальше?» — задается вопросом борисовчанин.

Консенсуса с дилером достичь так и не удалось. Проблема закольцевалась на уровне: что делать, если достался некачественный автомобиль, но он приобретался в лизинг? Получается, все упирается в нюансы сделки?

В свою очередь официальный дилер Lifan — компания «Бизнес Кар» — уверяет, что не раз предлагали Андрею варианты разрешения спорного вопроса, о чем упомянули в своем официальном комментарии:

На ситуацию, в которой оказался владелец Lifan X60, со своей стороны взглянул и эксперт — адвокат, кандидат юридических наук Улахович Илья. Опираясь на положения ст. 641 и 307 Гражданского кодекса РБ, он отмечает, что лизингополучатель ограничен лишь в возможности расторжения договора, но и это он может сделать с согласия лизингодателя (в рассматриваемом случае расторжение договора лизинга означает для лизингодателя упущенную выгоду, однако без тщательного изучения договора лизинга и договора купли-продажи однозначный ответ не может быть дан).

Все сомнения относительно распространения на договоры лизинга положений законодательства о защите прав потребителей были сняты указом от 25.12.2014 N 615 "О внесении изменений и дополнений в указы президента Республики Беларусь". В соответствии с п. 1 данного указа, устав Национального банка Республики Беларусь был дополнен функцией по рассмотрению по существу в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц обращений потребителей услуг, оказываемых лизинговыми организациями. Так, в связи с нарушением прав таких потребителей Национальный банк направляет предписания о прекращении нарушения прав потребителя, обязательные для исполнения лизинговыми организациями. Одновременно Указом N 615 рассмотрение таких обращений исключено из полномочий исполнительных комитетов.

Согласно ст. 1 Закона от 9 января 2002 г. № 90-3 «О защите прав потребителей», потребитель — физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

«Следовательно, мнение о невозможности применения законодательства о защите прав потребителей к отношениям между лизингодателем и лизингополучателем, а также между продавцом и лизингополучателем, как и мнение о том, что лизингополучатель может потерять и денежные средства, и автомобиль, являются несостоятельными. В рассматриваемой ситуации лизингополучателю можно посоветовать следующий путь решения конфликта: договориться с лизингодателем об условиях расторжения договора купли-продажи автомобиля; в случае, если такая договоренность окажется невозможной (она невыгодна лизингодателю), тогда следует просить в письменном виде Национальный банк Республики Беларусь оказать содействие; Если п. 2 не возымеет действия, то следует обращаться в суд с целью расторжения соответствующих договоров и возврата уплаченных денежных средств», — подытоживает адвокат.