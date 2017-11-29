Посол Израиля: «Праведники мира» из Беларуси - наш факел 29.11.2017, 16:32

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Алон Шогам

Алон Шогам побывал в Витебской области.

Посол Израиля Алон Шогам посетил Глубокое в рамках своего двухдневного визита по Витебской области. В первый день он посещал Шарковщину, где вручил награды родным «Праведников мира», которых в Беларуси уже насчитывается около 700 человек, передает «Радыё Рацыя».

Во второй день посол Израиля посетил места Глубокого, связанные с еврейской историей, и возложил цветы к памятнику погибшим евреям в глубокском гетто. По словам Алона Шогама, Глубокое и Шарковщину с официальным визитом он посетил впервые.

- Вручение награды «Праведников мира» было очень важной церемонией для нас. С одной стороны, праведников все меньше и меньше. С другой стороны, для нас все более и более важно их найти, узнать, показать, что они сделали. Ведь они фактически наш факел, который показывает, куда мы должны идти, куда правильно нам пойти, чтобы такое больше не повторилось. Второй день - это уже визит тех помещений, которые мы видим, как сейчас. Это места, которые напоминают те ужасные события. Я очень рад, что здесь собралась такая большая публика, что они пришли разделить с нами эту память. Как я говорю, камни нам только напоминают, а люди помнят.

Как говорит посол Израиля Алон Шогам, в Беларуси очень много еврейских захоронений, поэтому они стараются посетить их все и почтить память погибших. Это важно как государству, так и народу. Посол Израиля уже посетил четыре населенных пункта Витебской области, где сохранена память о евреях, и планирует посетить еще несколько.