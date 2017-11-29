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Космонавтика – это вам не «с колен вставать»

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  • Илья Вайцман
  • 29.11.2017, 16:55
  • 4,261
Фото: TASS

Получите и распишитесь: то ли «святая вода» протухла, то ли «твердь небесную» пробить не удалось.

«...Очередное пополнение получила подводная спутниковая группировка российского военно-морского флота. На усиление атлантической эскадры с космодрома «Восточный» ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был отправлен спутник «Метеор-М» в сопровождении еще 18 малых аппаратов. По последним сведениям, новейшие изделия российской оборонки успешно взяли пробы грунта со дна прилегающих к Антарктиде районов океана».

Вообще же, конечно, не смешно... То ли «святая вода» протухла, то ли «твердь небесную» пробить не удалось, а может и «национал-предатели» сахарного песку в бензобак сыплют по ночам, но что-то наша космонавтика чем дальше - тем больше занимаются засорением мирового океана высокотехнологическим мусором. И совершенно понятно, что это неизбежный результат всеобщей деградации, воровства и культа верноподданности. «Умные не надобны, надобны верные»?

Получите и распишитесь. Нет, с одной стороны и наплевать бы, но с другой - мало того, что на наши деньги это безобразие, а ну как такой «верноподданый» окажется не сотрудником «Роскосмоса», господи прости, а вашим хирургом? Или пилотом самолета, на котором вы рванули в любимую Турцию? А ведь это вопрос только времени, с нарастающей вероятностью встречи...

Да, космонавтика - это вам не «с колен вставать» и «духовность» крепить. Нужно выбирать: или - или. Или высокие технологии и достойная жизнь в свободной стране - или #скрепы, #духовность и #верноподданность как основные «ценности». Но уж тогда жаловаться нечего, сами выбрали.

Илья Вайцман, facebook.com


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