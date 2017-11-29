10 древних городов, которые были потеряны и снова найдены археологами 29.11.2017, 17:59

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Что, помимо очевидного, хранит в себе земля?

Несмотря на всю информацию, которой обладает человек, тайн в мире меньше не становится. Наоборот, с каждой новой разгадкой появляется еще больше загадок. Что, помимо очевидного, хранит в себе земля? А что можно обнаружить под водой?

Adme.ru провел небольшое исследование и узнал о самых ошеломляющих открытиях археологов.

10. Затонувший город Гелика

Всем известна легенда о затерянном мире Атлантиды. Но в отличие от популярного мифа, о городе Гелика существуют письменные свидетельства, которые и помогли археологам найти место его расположения.

Город располагался в Ахее, на севере Пелопоннеса. Судя по упоминанию Гелики в «Илиаде», город участвовал в Троянской войне. В 373 году до н. э. он был разрушен в результате мощного землетрясения и наводнения.

Несмотря на то что поиски фактического местонахождения начались еще в начале XIX века, место было найдено лишь в конце XX века. В 2001 году были обнаружены руины города в Ахее и только в 2012-м, когда был снят слой ила и речных отложений, стало очевидно, что это Гелика.

9. Ирам многоколонный

Ирам многоколонный — древний город, упоминаемый в Коране. В нем говорится, что он состоял из высоких зданий, которые были заселены адитами. За то, что народ Ирама перестал поклоняться Аллаху, на город была направлена песчаная буря, которая похоронила его в песках.

В начале 90-х годов команда археологов объявила, что они нашли потерянный город Убар, который впоследствии был идентифицирован как Ирам. Открытие было сделано при помощи зондирования со спутников НАСА. Во время раскопок была обнаружена 8-угольная крепость с высокими стенами и башнями.

8. Затонувший город Гваелод, Уэльс

Гваелод располагался между островами Рамзи и Барси в районе, который сегодня известен как залив Кардиган. Легенда гласит, что в городе была самая плодородная почва, и акр земли там стоил больше, чем в других городах Уэльса. Но Гваелод зависел от дамбы, которая защищала его от моря. Во время отлива были открыты шлюзы, чтобы вода могла стечь, а во время прилива их закрывали.

Многие верят в то, что город существует до сих пор, и ходят слухи, что кто-то пытается организовать подводную экспедицию, чтобы найти потерянную землю. На поверхности воды в штормовую погоду и во время отливов можно увидеть остатки окаменелого леса. На этих окаменелостях были найдены следы человека и животных.

7. Троя

Вряд ли найдется человек, который хотя бы немного не знаком с мифами о этом древнем городе. Троя, иначе называемая Илион, — это укрепленное поселение в Малой Азии, которое располагалось на острове Троада у побережья Эгейского моря.

На холме Гиссарлык (Турция) во время раскопок были обнаружены следы 9 крепостей-поселений, существовавших в разные эпохи. К эпохе, описанной в «Илиаде», относится 7-й слой. В эту эпоху Троя представляла собой большое поселение, огражденное крепкими стенами и высокими башнями. Раскопки 1988 года показали, что население города в гомеровскую эпоху составляло от 6 до 10 тыс. жителей, и по меркам тех времен это довольно внушительные цифры.

Сегодня руины древнего поселения входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. Утраченный храм Мусасир

На барельефе из дворца Саргона II изображено разрушение храма Мусасир

Этот храм был посвящен Халди, богу царства Урарту, располагавшемуся на Армянском нагорье, которое простиралось на территории, где ныне находятся Турция, Иран, Ирак и Армения.

Мусасир был построен в 825 году н. э. в городе Арарат, но после разрушения королем Саргоном II древний храм был потерян, и лишь в июле 2014 года было сделано заявление о том, что храм обнаружен в Курдистане, на севере Ирака. Самое интересное, что открытие было сделано благодаря местным жителям, которые совершенно случайно наткнулись на руины храма. Во время раскопок были найдены основания колонн храма и скульптуры человека в натуральную величину.

5. Затерянный город под храмовым комплексом Ангкор-Ват

Благодаря передовым технологиям дистанционного зондирования австралийские археологи сделали открытие в Камбодже. Они обнаружили древний город, который старше знаменитого храмового комплекса Ангкор-Ват.

Этот город был построен за 350 лет до начала строительства Ангкор-Ват в северо-западной Камбодже. Он был частью индуистско-буддийской империи кхмеров, правившей в Юго-Восточной Азии от 800 до 1400 года н. э. Исследования на этой местности все еще продолжаются, а значит, ученых ждут новые открытия.

4. Город пирамид Караль

Многие убеждены в том, что Египет, Месопотамия, Китай и Индия — первые цивилизации человечества. Однако немногие знают, что в то же время существовала цивилизация Норте-Чико в Супе, Перу. Это первая известная цивилизация Северной и Южной Америки. И священный город Караль являлся ее столицей.

В 1970 году археологи выяснили, что холмы, которые изначально были определены как естественные образования, являются ступенчатыми пирамидами. Спустя 20 лет Караль проявился в полной мере.

В 2000 году провели анализ сумок из тростника, которые были найдены во время раскопок, и результаты были ошеломляющими. Анализ показал, что Караль датируется поздним архаическим периодом — около 3000 года до н. э.

3. Уркеш, затерянный город хурритов

Город Уркеш был основан в IV тысячелетии до н. э. Когда-то он являлся крупным центром древней хурритской цивилизации. Поскольку город был погребен под песками пустыни тысячи лет, он потерялся на страницах истории.

В 1980-х годах археологи обнаружили Телль-Мозан, курган, под которым были найдены руины древнего храма. Спустя 10 лет исследователи сделали вывод о том, что Телль-Мозан — это Уркеш. Город, который является одним из самых ранних известных миру городов.

2. Утраченный город обезьян Ла-Сьюдад-Бланка

Во время проведения исследований густых джунглей Гондураса с воздуха были сделаны аэрофотоснимки, на которых, как оказалось позже, были запечатлены следы утраченного города обезьян Ла-Сьюдад-Бланка.

В наземной экспедиции археологи обнаружили земляные пирамиды и десятки артефактов, принадлежащих таинственной культуре. В мае 2013 года дополнительный лазерный анализ показал наличие архитектурных сооружений под пологом леса. В ходе исследования было найдено более 200 археологических памятников.

1. Подземный город Деринкую

Деринкую — это многоярусный подземный город. Сегодня он является крупнейшим доступным для туристов пещерным поселением Каппадокии. Располагается город под поселком Деринкую в одноименном районе на территории современной Турции.

Город был построен во II–I тысячелетии до н. э. и обнаружен в 1963 году. В этом месте на протяжении столетий люди скрывались от набегов кочевников и прочих опасностей. В древние времена город мог приютить порядка 20 тыс. человек вместе с домашним скотом и продовольствием. Он достигал около 60 метров в глубину и состоял из 8 ярусов.