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Ведущее спортивное издание Италии опубликовало статью о «Крумкачах»

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  • 29.11.2017, 17:18
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«Tuttosport» рассказало о феномене команды из Минска.

Одно из ведущих спортивных итальянских изданий "Tuttosport" опубликовало статью о "Крумкачах".

"Tuttosport" - одно из наиболее авторитетных итальянских изданий. Это ежедневная газета, которая издаётся в Турине с 30 июля 1945 года тиражом более 65 тысяч экземпляров. Недельный объём газеты составляет 212 страниц: по 28 в понедельник, среду и пятницу и по 32 страницы во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Печатается в четырех городах - Турине, Риме, Милане и Генуе.


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