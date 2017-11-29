Ведущее спортивное издание Италии опубликовало статью о «Крумкачах»1
- 29.11.2017, 17:18
- 2,273
«Tuttosport» рассказало о феномене команды из Минска.
Одно из ведущих спортивных итальянских изданий "Tuttosport" опубликовало статью о "Крумкачах".
"Tuttosport" - одно из наиболее авторитетных итальянских изданий. Это ежедневная газета, которая издаётся в Турине с 30 июля 1945 года тиражом более 65 тысяч экземпляров. Недельный объём газеты составляет 212 страниц: по 28 в понедельник, среду и пятницу и по 32 страницы во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Печатается в четырех городах - Турине, Риме, Милане и Генуе.