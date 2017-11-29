По 870$ за квадратный метр: Банку почти удалось распродать квартиры в «Парусе» 4 29.11.2017, 17:35

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На вторичном рынке за квадратный метр в квартирах «Парусa» по-прежнему просят $1350.

«После аукциона, на котором было реализовано всего три квартиры, было решено, что остальные продадим посредством прямых продаж. И вот осталось всего ничего. Скоро в „Парусе“ не будет темных окон по вечерам», — рассказали tut.by в ОАО «БПС-Сбербанк».

Напомним, ОАО «БПС-Сбербанк» трижды выставлял на аукцион 23 квартиры в ЖК «Парус», которые ему достались от компании-застройщика в качестве обеспечения по кредиту, выданному на строительство этого жилого комплекса. К последним торгам, которые прошли 16 октября, цены на квартиры снизили на 20% — и с молотка ушло три лота.

Тогда представители банка отмечали, что цена «нащупала дно». И решили от аукционов отказаться, чтобы покупателям не пришлось тратиться на услуги организатора торгов.

— За прошедший месяц банком реализовано 10 квартир площадью 100−182 квадратных метра. Средняя стоимость продажи сформировалась в пределах 870−880 долларов за 1 м².

Сейчас в ЖК «Парус» доступны четыре трехкомнатные квартиры площадью 151 м² по цене 265 — 267 тысяч рублей, а также шесть четырехкомнатных квартир площадью 182 м² по цене 317 тысяч рублей.

Для сравнения: на вторичном рынке за квадратный метр в больших квартирах ЖК «Парус» по-прежнему просят около 1350 долларов.