«Власти не уйти от вопросов, которые поднимают правозащитники» 1 29.11.2017, 17:48

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Елена Луцкович

Фото: «Радыё Свабода»

Елена Луцкович обжаловала штраф за Марш рассерженных белорусов 2.0.

Сегодня активистка Объединенной гражданской партии (ОГП) с райцентра Октябрьский Елена Луцкович направила в Гомельский областной суд жалобу на постановление районного суда о крупном штрафе за участие 21 октября на площади Независимости в столице в Марше рассерженных белорусов 2.0, который не был санкционирован Мингорисполкомом, пишет «Гомельская весна».

Во время митинга в Минске активистка держала в руках плакат с надписью "Белорусский армия - серийный убийца" и таким образом протестовала против дедовщины в военной части в Печах под Борисовом, где был найден повешенным молодой солдат Александр Коржич.

«Я просто ужасаюсь от того, что моему сыну придется служить в такой армии», - заявила она во время митинга.

Комментируя постановление судьи Октябрьского района (бывшая Рудобелка) Людмилы Гормаш о крупном штрафе (460 руб.), Елена отмечает, что судьи наконец-то в своих решениях стали вспоминать и Конституцию и нормы международных договоров, участницей которых является Беларусь.

«В частности, судья в постановлении процитировала как 35-ю статью Конституции, гарантирующей право каждому на свободу мирных собраний, так и статью 21-ю Международного пакта о гражданских и политических правах, хотя раньше судьи не делали такого даже в столице», - отметила активиста ОГП.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогавший отважной девушке составить жалобу отметил, что судьи при рассмотрении дел, связанных с гражданскими и политическими правами делают первые попытки апеллировать нормами международного права. "Белорусской власти не уйти от вопросов, которые поднимают правозащитники", - отметил он.

«Год тому в нашей стране был утвержден Межведомственный план, по которому чиновники приступили к изучению претензий белорусских граждан в Комитете ООН по правам человека. И пускай пока судьи только констатируют сам факт наличия международных обязательств страны в вопросах соблюдения прав человека, тем не менее, мы видим, наша многолетняя работа не ушла в песок, следующим шагом будем добиваться понимания судьями самой сущности прав человека и соразмерности их ограничений», - подвел черту гомельский правозащитник.

В случае оставления областным судом постановления о штрафе в силе, Елена Луцкович намерена обратиться за защитой своих прав в Комитет ООН по правам человека.