Блогер из Орши: Для Беларуси я «тунеядец» 1 29.11.2017, 18:11

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39-летний белорусский видеоблогер получил серебряную кнопку от YouTube.

В Беларуси появился еще один обладатель серебряной кнопки от YouTube. Такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 тысяч подписчиков. На канал Павла «The road to the film» подписались уже более 127 тысяч человек. Некоторые из его роликов посмотрело свыше миллиона зрителей. В чем секрет такого успеха, видеоблогер не знает, о заработке говорит вскользь: «Есть просмотры, есть деньги», пишет tut.by.

Павлу 39 лет, он из Орши. Его канал называется «The road to the film», или по-русски «Дорога к фильму». Делать ролики мужчина начал год назад, еще раньше у него появилась желание — снять свой фильм. Возможно, говорит, так сойдутся звезды, что этот канал и станет его дорогой к киномечте.

Павлу мы дозвонились, когда он приехал в минский аэропорт, чтобы забрать посылку с наградой.

— Когда почтальон принес телеграмму с сообщением о посылке, я не сразу поверил, что это кнопка, — делится эмоциями видеоблогер и вспоминает, с чего все начиналось год назад. — Помню, написал комментарий под клипом одного известного рэп-исполнителя. Через какое-то время свою запись захотелось подредактировать, потом еще раз. В итоге через две недели вместо обычного комментария у была готовая история для фильма, который я хочу снять. Но сначала я стал снимать ролики. Снимал и не обращал ни на кого внимания, просто делал, что мне нравится.

— Обычно так случается с парнями лет 20, а вам 39.

— Я начал снимать в 38, чтобы в 60 не жалеть, что в 38, не взял в руки камеру и не стал что-то делать, — философски отвечает собеседник.

Снимать и монтировать до этого Павел не умел. Сразу записывал на телефон, позже купил экшн-камеру. Общей идеи, которая объединяла бы все сюжеты его видеоблога, нет. Говорит, снимает жизнь — путешествия, автообзоры и даже свои тренировки.

— Первые полгода мой канал был абсолютно мертвый. Максимум набиралось подписчиков 700, — вспоминает Павел. — А потом люди вдруг стали смотреть. Помню, как однажды проснулся, а там плюс сто новых человек. Через неделю их было 5000. Затем снова все заглохло, потом опять ожило.

Сейчас на канал Павла подписано более 127 тысяч человек. Восемьдесят процентов из них живут на территории России, оставшиеся — жители Беларуси, Украины, Казахстана, Болгарии. Возраст основной части из них 25−55 лет.

— Почему люди смотрят мое видео? — переспрашивает собеседник. — Я не знаю, мне пишут, что ролики получаются очень искренними.

Есть видео, которые посмотрело уже более миллиона человек.

— Ролик про то, что наркотик-насвай — болезнь современной молодежи, кликнули уже около полутора миллиона раз, — приводит пример удачного видео собеседник. — Хорошо посмотрели сюжет о дедушке-отшельнике, который живет в горах.

По словам Павла, он много снимает в России. Там на камеру люди реагируют спокойно. Легко ее воспринимают в Минске, а в городах поменьше, допустим, Витебске и Орше жителям это не нравится.

— Я просто вижу, что камерой ввожу их в ступор, — отвечает Павел и признается, что камера с ним часто, но не везде.

— Как-то во время пробежки, увидел, что мужик ведет топить свою собаку, — рассказывает собеседник. — Я спас животное, и весь наш разговор заснял на телефон.

Сейчас, продолжает Павел, «Дорога к фильму» превратилась в хобби, что начинает приносить плоды.

— Сколько вы зарабатываете на этом канале?

— Рано мне еще об этом говорить. Все зависит от просмотров: есть просмотры — есть деньги. Нет просмотров — нет денег.

— А примерно?

— Если снимать качественный контент, то за счет YouTube можно жить и больше ничем не заниматься.

После того, как Павел стал активным видеоблогером, его жизнь, говорит, не особо изменилась.

— Но люди узнают мою машину, я делал на нее обзоры, поэтому она очень популярна, — улыбается собеседник. — Люди останавливают, просят сфотографироваться.

— Кем вы работали до того, как занялась каналом.

— Ездил работать в Россию, в общем, для Беларуси я тунеядцец, — отшучивается Павел.

До Павла серебряную кнопку получил житель Глуска Алексей Рудой, который собрал сто тысяч подписчиков на канале «Простые штуки».